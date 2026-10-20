La misión MMX inicia su viaje hacia el sistema marciano

Lanzamiento de la nave espacial Martian Moons eXploration (MMX) a bordo del vehículo de lanzamiento H3, vuelo n.° 10, a las 04:41:03 JST del 20 de octubre de 2026 desde el Centro Espacial Tanegashima. - JAXA

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La misión Martian Moons eXploration (MMX), de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, despegó según lo previsto este 19 de octubre a las 21,41 horas (hora peninsular española) desde el centro espacial de Tanegashima, en Japón, rumbo al sistema marciano.

Su objetivo es investigar el origen y la evolución de Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte, descubiertas en 1877 por el astrónomo estadounidense Asaph Hall y cuyo origen sigue siendo un enigma para la comunidad científica.

Para arrojar luz sobre estas cuestiones, MMX estudiará ambos satélites y recogerá muestras de la superficie de Fobos, que serán trasladadas a la Tierra para su análisis. Los resultados ayudarán a esclarecer cómo se formaron estas lunas y a reconstruir la historia del sistema marciano. Además, la misión observará la atmósfera de Marte para investigar los procesos que intervienen en su evolución y en la pérdida de gases al espacio.

"El lanzamiento de MMX supone el comienzo de una aventura muy ilusionante, tanto por el reto tecnológico como por la parte científica", afirma Juan Alday, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) designado por la Agencia Espacial Europea (ESA) como miembro del Mars Science Strategy Team, el equipo encargado de definir la estrategia científica de las observaciones de Marte.

"MMX traerá a la Tierra las primeras muestras del sistema marciano que, además de ayudarnos a descifrar el origen de Fobos y Deimos, podrían contener pequeños fragmentos de Marte, expulsados por impactos y acumulados sobre esta luna a lo largo de la historia".

La participación de Alday en la misión se centra en el estudio de la atmósfera marciana y en las posibilidades de combinar las observaciones de MMX con las de la misión europea ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).

Los datos de ambas misiones ofrecerán información complementaria sobre distintas regiones de la atmósfera, lo que permitirá investigar cómo se relacionan los procesos atmosféricos con la pérdida de gases al espacio. Esta perspectiva ayudará a comprender mejor cómo Marte pasó de tener un clima más cálido y una atmósfera más densa a las condiciones actuales.