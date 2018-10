Monachil (Granada) acoge el fin de semana la sexta edición del Festival Internacional de Swing

Publicado 16/07/2018 16:47:13 CET

La sexta edición del Festival de Swing tendrá lugar del 20 al 22 de julio en el municipio de Monachil (Granada) y contará con las actuaciones de los artistas italianos The Blind Rats, los británicos Sugar Ray's Lucky Strikes y The Stargazers y los españoles The Jump Club en el concierto principal del sábado por la noche.

El evento, gestionado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Granada, trae además este año a los españoles Eclectic Zoo y Rodri Marti DJ, que arrancarán el festival.

En el acto de presentación, el asesor de la Delegación de Cultura, Samuel Peña, ha explicado que con este festival se pretende "mostrar al municipio como un escaparate" que anime al público a repetir la visita y a disfrutar de los recursos con que cuenta, como la naturaleza y la buena comida.

El alcalde de Monachil, José Morales, ha explicado que "el evento tiene por primera vez un enfoque cultural, turístico y social" y durante todo el año se han organizado actividades para involucrar a la ciudadanía en temáticas que han girado en torno a la cultura del swing.

A lo largo de los tres días, la programación del festival incluye actividades paralelas como el Mojito & Swing, la ruta Tapa & Swing y el mercadillo vintage durante el viernes por la tarde o los talleres de baile del domingo.

Como actividad final, el domingo por la tarde se celebrará la "Vintage Pool Party" en el hotel Granada Palace, donde se podrá disfrutar de la actuación de Fara Sina Quartet.