Montero critica la "explotación" reproductiva: "Es como la posibilidad de ser o no esclavo"

La Ministra recuerda a las cigarreras de la Fábrica de Tabacos que "se organizaron con características de la lucha feminista"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado este jueves en un acto en la Universidad de Sevilla que la "explotación" reproductiva es "como la posibilidad de ser o no esclavo" y ha resaltado que "la Humanidad hace bastante" decidió que hay cosas que "aunque una persona quiera no se pueden hacer porque degradan la condición humana y vulneran los propios derechos".

En la presentación de la agenda de Política de Igualdad del Gobierno de España en un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y que ha contado con la asistencia de jóvenes de diversos colectivos feministas así como representantes de sindicatos, la ministra ha resaltado que la "explotación" reproductiva está en el debate feminista y social "de una forma muy curiosa" en la que "parece que solamente es una cuestión de elección y libertad personal de las mujeres".

Así, ha criticado "la falacia" de que la "explotación" reproductiva tiene que ver "con la libertad individual de cada mujer, igual que la posibilidad de ser o no esclavo". "Vamos a llegar a un punto en el que ya vas a poder vender un órgano o decidir ser esclavo o esclava como una cuestión de libertad individual", ha ironizado la ministra.

Sin embargo, la ministra ha defendido que "la Humanidad hace ya bastantes años" decidió que hay cosas que "aunque una persona quiera no se pueden hacer porque degradan la condición humana y vulneran los propios derechos".

Tras un fuerte aplauso del numeroso público, Montero ha instado a hablar de las condiciones en las que viven las mujeres que gestan, "por qué no aparecen nunca en este debate y cuando aparecen siempre son aquellas que en términos estadísticos representan a una minoría, como las que viven en Estados Unidos y son de clase media o clase media-alta".

La mayoría de mujeres, según ha explicado la ministra, viven en una "situación de pobreza y miseria y nunca salen sus voces". Igualmente, ha instado a hablar de la industria "que está detrás de todo esto" y ha asegurado que "si se va a tener un debate sobre la explotación reproductiva hay que tener en cuenta a todos los actores, incluyendo a aquellos que están sacando un beneficio económico a lo largo y ancho de este mundo".

ABORTO Y ABOLICIONISMO

Respecto al aborto, Montero ha abogado por que quede recogido "como lo estaba en la Ley de 2010" y, además, incorporando cuestiones como que "no se pueda acosar a los profesionales que trabajan en las clínicas en las que se practican interrupciones voluntarias de embarazo".

Además, ha reconocido que el Ministerio tiene "una orientación abolicionista" y ha explicado que la prostitución es uno de los temas que "históricamente ha provocado debates más encarnados". Para la ministra, el objetivo "no es resolver el debate", pero sí trabajar y tomar decisiones al respecto.

Aunque el ministerio tiene un horizonte abolicionista, "no va a dejar de considerar feminista a mujeres que no sean abolicionistas", ha argumentado Montero porque no duda de "la condición de feministas" de aquellas que piensan diferente.

De este modo, ha anunciado que una de las decisiones "más importantes" del Gobierno en esta legislatura será "la Ley integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual".

"REDISTRIBUCIÓN DE RIQUEZAS Y CUIDADOS"

Según la ministra, este 8 de Marzo hay que transmitir que el feminismo no solo es "la lucha sin cuartel contra las violencias machistas", sino también "la redistribución de las riquezas y los cuidados".

Respecto al conocido como techo de cristal (limitación para ocupar puestos de dirección), ha subrayado que la mayoría de mujeres no se enfrentan a él sino que "están pegadas a un suelo pegajoso, en una situación de precariedad y pobreza".

En este sentido, ha defendido que hacer políticas que cuidan lo común es "hacer políticas feministas" y ha asegurado que "por ser mujer no haces políticas feministas". "Si como mujer participas para hacer políticas que recortan, hacen pequeños los servicios públicos y privatizan, estás aplicando políticas que tienen consecuencias desiguales sobre hombres y mujeres", ha defendido la ministra de Igualdad.

En cuanto al Instituto de la Mujer, Montero ha pedido "devolverle lo que nunca debió dejar de ser" porque, a su juicio, debe ser "un centro de pensamiento y acción feminista". La ministra aboga por "resituarlo" y que pase a llamarse "Instituto de las Mujeres".

CAMBIO CLIMÁTICO

El movimiento feminista junto a la lucha contra el cambio climático, "son los dos movimientos sociales y políticos con mayor potencia transformadora a nivel mundial", ha valorado, insistiendo en que ahora "el feminismo está en el centro del debate público".

"La reacción feroz de la extrema derecha en este país no hubiese elegido a las mujeres como objetivo de sus ataques si no fuese porque el feminismo está planteando mejoras para las mujeres", ha explicado Montero.

Por otra parte, la ministra ha invitado a "reflexionar sobre muchas conductas que la gente no considera violencia machista" y que "en realidad sí lo son y se pueden hacer porque existe una estructura de sociedad que cosifica a las mujeres".

Sobre "la censura parental", ha explicado que "no es una ocurrencia de la extrema derecha" sino que es la forma que tienen de poner en la diana "a una de las instituciones y colectivos que son claves para la transformación social y la prevención de la violencia machista".

Montero ha recordado en este acto a las cigarreras que trabajaron en la Real Fábrica de Tabacos, actual Rectorado de la Universidad de Sevilla, edificio en el que "las cigarreras se organizaron con características propias de la lucha feminista" y "conquistaron derechos".

"No se puede tolerar el racismo o la xenofobia", ha asegurado, explicando que "los Derechos Humanos no compiten entre ellos ni ponen en cuestión los sujetos políticos de la lucha de nadie". "Si nuestra lucha se hermana con otras luchas es más fuerte", ha concluido la ministra de Igualdad.