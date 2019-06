Montero, ante "la falta de respeto a las mujeres" de Serrano: "Debe pensar si encaja en una responsabilidad pública"

Publicado 24/06/2019 14:13:23 CET

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Administración Pública en funciones, María Jesús Montero, ha considerado este lunes "una falta de respeto y a la dignidad de las mujeres" las palabras del presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, contra la sentencia que dictó el Tribunal Supremo sobre 'La Manada'. "Tiene que pensar si encaja en una responsabilidad pública", ha señalado.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero ha dicho sentir "vergüenza" de que un político haga este tipo de declaraciones, en relación a un comentario en una red social en la que indicaba que "la relación más segura entre un hombre y una mujer, será únicamente a través de la prostitución".

"No ha entendido nada en que consiste la igualdad y hablar con cierto resentimiento y sensación de falta de respeto y a la dignidad de las mujeres", ha reprochado a Serrano, toda vez que ha censurado este tipo de comportamiento que, a su juicio, "no son tolerables". "Hace tiempo que un responsable político no se expresaba en esos términos", ha explicado.

De esta manera, le ha exigido que "pida perdón y de una forma clara" y ha instado a Serrano a "plantearse si está en condiciones de prestar un servicio público como se hace desde la política".

De igual manera, ha afeado que otras formaciones políticas cierren pactos con Vox. "Están siendo blanqueados, les ponen altavoz y permiten que sean llaves para las instituciones y esto hay que penalizarlo socialmente y no darle ni pizca de recorrido", ha expresado. Por esto, ha dicho que no le sorprendería que se presentara alguna reprobación política en el Parlamento.

La ministra en funciones ha apuntado que la primera sentencia en el caso de 'La Manada' era "incomprensible" y se ha alegrado de que el Tribunal Supremo haya "realmente puesto las cosas en el lugar que correspondía", algo que la sociedad, a su juicio, ha celebrado y "no solo colectivos feministas, también hombres".

En cuanto a las publicaciones del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, en las que insultó a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, llamándola "tiparraca embustera", a lo que añadió "de una p*** solo puedes esperarte putadas", Montero ha señalado el "odio y el resentimiento" como razón de ser de estas palabras, que ha condenado. "Me preocupa que algunos les toquen las palmas", ha advertido.

"Quiero creer que las personas no piensan así; el papel de la mujer tiene que ir evolucionando, los pasos que se han dado son pasos reconocibles por la gran mayoría de ciudadanos", ha cerrado.