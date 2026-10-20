Montero lamenta que Moreno elija "la prioridad nacional y blindar su pacto con Vox frente" a las personas "sin techo"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este martes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, haya elegido "la prioridad nacional" que defiende Vox y "blindar su pacto" de gobierno de coalición con dicha formación en detrimento de "las personas más vulnerables y que no tiene techo".

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Montero se ha pronunciado así tras conocer que el Gobierno de Moreno "ha decidido dejar sin financiación un programa que da herramientas, que permite atender a las personas que están en riesgo de exclusión social, sin hogar", según ha subrayado.

Montero ha señalado que se trata de un asunto de "gravedad extraordinaria por la forma en la que se ha perpetrado, pero sobre todo por el contenido" de lo que plantea.

En esa línea, ha comentado que "315 personas aproximadamente sin hogar en Andalucía, cuya situación iba caminando en este momento hacia la normalización, hacia la integración social, hacia la inserción en el mercado laboral" a través de un "itinerario de acompañamiento", se van a ver por la Junta "desahuciadas de las entidades que en este momento las estaban albergando", y "sin ningún tipo de alternativa que permita garantizar que estas personas son atendidas".

Montero ha criticado que Moreno "retira" así "un servicio que se le estaba prestando a las personas sin hogar" a través de ONG que se presentaban para ello previamente a un "concurso público" y, además, con esa iniciativa "le está echando la patata caliente a los ayuntamientos" que cuentan también con dichas entidades para prestar atención a estas personas por las que ahora hay "menos capacidad" de tener "la garantía de que son atendidas de forma humana y adecuada", ha advertido.

La líder socialista ha subrayado que, "en el pacto" de gobierno suscrito por PP y Vox "se planteaba de forma clara la retirada de la financiación" vía subvenciones "a sindicatos y ONG", y ha considerado que "este es el primer paso que están dando para desmantelar la estructura de negociación, de diálogo y asistencial que tienen los ciudadanos mediadas por las instituciones públicas".

PACTO DE PP Y VOX

"Es, desde luego, el ejemplo más claro que hemos tenido en las últimas semanas de cómo se está aplicando con nocturnidad el acuerdo y el pacto PP y Vox, en el que las herramientas de la Junta de Andalucía están a disposición" del mismo "y no a la inversa, no a disposición de los ciudadanos", ha alertado Montero, quien ha incidido en criticar que se le quiten "ayudas a las ONG que se ocupan siempre de aquellas personas que han tenido menos oportunidades en la vida".

La dirigente socialista ha sostenido que la Junta ha optado por "retirar" contratos con dichas organizaciones no gubernamentales "por pura consideración ideológica", para "aplicar lo que ellos llaman la 'prioridad nacional'".

"Nos parece realmente gravísimo", ha aseverado la representante socialista, que ha avisado de que en su partido no sólo van a "estar muy atentos" al respecto de esta situación, sino que, "además de denunciarla", van a estudiar "qué resortes podemos tener dentro del Parlamento para poder recuperar ese servicio que se venía planteando".

PENSIONES, SANIDAD Y EDUCACIÓN

Por otro lado, Montero ha dicho que le "preocupa mucho, como secretaria general del PSOE de Andalucía, que el debate de pensiones siempre sea el recorte favorito que la derecha y la ultraderecha elijan a la hora de exigir lo que ellos llaman 'sacrificio' a la población", porque "Andalucía es, desgraciadamente, de las comunidades autónomas con las pensiones más bajas", por lo que un posible recorte en dichas prestaciones "impacta de mayor manera" en esta comunidad.

Frente a ello, ha subrayado que, para el PSOE-A, "el sistema de pensiones no solamente es intocable", sino que "también es sostenible", y ha señalado que "ya está bien de que la coartada que tienen siempre las derechas para recortar los derechos de los trabajadores es justamente poner en cuestión la viabilidad de los sistemas de protección".

De igual modo, Montero ha aludido a la situación de la sanidad pública al hilo de la iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por las 'mareas blancas' andaluzas que se tramita actualmente en el Parlamento andaluz y por la que este martes están compareciendo agentes sociales para valorarla.

La líder del PSOE-A ha subrayado que su partido apoya "las reivindicaciones que la Marea Blanca lleva años planteando en Andalucía para que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más, y para que se recupere el orgullo del sistema público que siempre ha presidido la política andaluza en relación con la sanidad".

Ha criticado que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "dice que va a hacer un rediseño" del sistema sanitario andaluz "parece que a hurtadillas, a oscuras, porque no da ninguna clave", y ha criticado en esa línea que desde el Gobierno de Juanma Moreno "siempre dan sensación de movimiento para que no cambie nada".

Montero también se ha referido a la educación pública para reafirmar la apuesta del PSOE-A por que en Andalucía "baje la ratio" de alumnos por clase en pos del "éxito educativo", y al respecto ha llamado la atención acerca de que la andaluza es, "de las dos o tres comunidades que no han bajado la ratio, la única que queda por bajarla, habiendo tenido más recursos que nunca para incrementar la calidad del sistema educativo", según ha apostillado.

Además, la líder del PSOE-A ha aludido a la situación de las universidades andaluzas para advertir de que "están acometiendo recortes en la oferta de titulaciones y servicios que prestan sólo y exclusivamente porque el Gobierno andaluz no las financia adecuadamente".

Montero ha concluido indicando que espera que "los ciudadanos tomen nota" de estos asuntos de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y "sepan que el PP siempre" tiene entre "sus recetas" los "recortes, las privatizaciones y el mantenimiento de la posición de los privilegiados frente a la mayoría social".