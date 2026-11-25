La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles a la derecha y a la ultraderecha que aclaren en el debate electoral a cuatro de este jueves si reconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. La dirigente socialista ha augurado un debate "dinámico" y ha reclamado que los partidos expliquen sus propuestas, que en el caso de la derecha y la ultraderecha ha calificado de "muy preocupantes".

En declaraciones a los medios antes de participar en una de las manifestaciones del 25N en Sevilla, Montero se ha mostrado convencida de que la igualdad y la violencia de género tendrán cabida en el debate. "Las mujeres siempre están en nuestro primer plano del discurso político", ha afirmado, antes de señalar que espera que los participantes expongan sus posiciones sobre el machismo y su relación con la violencia contra las mujeres.

"Que nos expliquen si las mujeres tenemos derecho o no a decidir nuestra maternidad", ha reclamado la secretaria general del PSOE-A. También ha cuestionado unas palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al plantear si "una mujer de 25 años se considera una niña o menor de edad", y ha reprochado a Vox que niegue la violencia machista.

Montero ha señalado que espera un intercambio "dinámico, como corresponde a los debates donde hay más de un participante". En este sentido, ha pedido a la derecha y a la ultraderecha que expongan sus programas y las ha acusado de difundir "bulos" y "mentiras".

La dirigente socialista ha indicado que seguirá el debate por televisión y ha confiado en que sirva para que los ciudadanos conozcan las propuestas de cada partido y "qué es lo que se juega en el 29 de noviembre".

Por otro lado, Montero ha calificado de "grave" que el Gobierno de Juanma Moreno haya aprobado este miércoles una iniciativa que, según ha señalado, "traslada a nuestra legislación el concebido no nacido". La dirigente socialista ha afirmado que es la primera vez que esta figura se incorpora a la legislación andaluza y ha citado como precedente a la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado, la Junta justifica la inclusión de esa figura por las indemnizaciones a víctimas. Montero ha cuestionado la fórmula escogida y ha sostenido que, a efectos de percibir "una ayuda pública y una indemnización", la medida atribuye entidad jurídica al feto.

La secretaria general del PSOE-A ha defendido que el Ejecutivo andaluz podía haber incrementado la indemnización a la familia por otra vía. "Si querían que esa familia hubiera tenido más indemnización, pues se podía haber promovido sin necesidad de incorporar ya un concepto que quedará en nuestra legislación", ha afirmado.

Montero ha sostenido que se trata de "un concepto que no existe en sentido jurídico español". En su opinión, el alcance de la decisión va más allá de la indemnización concreta, al introducir esa figura en la legislación autonómica.

Por último, la dirigente socialista ha advertido de que el concepto permanecerá en la normativa andaluza "salvo que se corrija por parte del Gobierno de Andalucía".