Montero ve con "tristeza" al cambio en Andalucía y lamenta que PP y Cs se hayan "abrazado" a Vox que quiere "retrocesos"

Publicado 15/01/2019 10:57:08 CET

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su "tristeza" ante el inminente cambio de gobierno en Andalucía donde en pocas horas comenzará el debate de investidura del que, previsiblemente, saldrá presidente de la comunidad el líder del PP-A, Juanma Moreno. La ministra ha lamentado que tanto PP como Ciudadanos se hayan "dejado abrazar" por Vox que está reclamando "retrocesos" en varias materias.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha señalado la sensación que le envuelve ante los próximos acontecimientos, que implicarán que el PSOE salga de la Junta de Andalucía tras casi 40 años de gobierno, es "agridulce" porque ella misma ha trabajado muchos años en dicho gobierno autonómico y conoce "muy bien" las "sensibilidades y debilidades" de esa tierra.

"Me preocupan las amenazas en los discurso, me preocupa que sobre todo Partido Popular y Ciudadanos se dejen al menos abrazar por aquellas fuerzas que están reclamando retroceso en materia de autonómica como la devolución de las transferencias o en materia de las mujeres", ha explicado Montero, quien ha subrayado lo último porque "siempre se es sensible" ante el hecho de que "alguien quiera arrebatarnos parte de lo poquito que todavía tenemos conquistado" a favor de la protección de las mujeres.

Todo ello, según ha continuado, hace que tenga una "sensación de tristeza" en el sentido de que "se vaya a cambiar el rumbo de lo que la comunidad autónoma había iniciado". "Que por Dios no se produzca ningún paso atrás en aquellas materias", ha dicho la ministra, quien ha insistido en que no se debe dar pie a "retrocesos" en aquellos ámbitos que han permitido a todos "estar más orgulloso de nuestro país, de Andalucía y, en definitiva, de lo que todos aportamos".