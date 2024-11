Morant censura el "fango de la derecha y ultraderecha" y dice que el que le "preocupa" es el de Valencia tras la DANA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha censurado este viernes el "fango de la derecha y la ultraderecha", y ha comentado que el "fango" y el "barro" que le "preocupan" es el que sufren "los ciudadanos de Valencia" tras la DANA que hace ahora un mes dejó más de 200 muertos en dicha provincia.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se ha pronunciado así en una atención a medios en la primera jornada del 41º Congreso federal que el PSOE celebra en Sevilla este fin de semana, y al que los socialistas valencianos acuden "con muchas ausencias", según ha lamentado, porque "muchos de nuestros compañeros se han tenido que quedar" en su tierra, como alcaldes y concejales "de las zonas afectadas por la DANA", que "siguen con las botas puestas, con las botas llenas de barro al lado de sus vecinos", ha puesto de relieve.

No obstante, Morant ha defendido que "era importante" que la federación socialista valenciana "estuviera también aquí", en el cónclave federal del PSOE, porque "los congresos sirven para rearmar los proyectos políticos".

La ministra ha defendido que el PSOE es "el partido que siempre ha apostado por los servicios públicos, por construir una sociedad que ayude, que proteja", y ha subrayado que eso "es lo que necesitan ahora los valencianos", es decir, "necesitan un Estado, necesitan política y es lo que hemos venido a hacer aquí, a reivindicar al Partido Socialista como herramienta de solución frente a los negacionistas del cambio climático" y "de la ciencia, que no están a la altura de las circunstancias", ha opinado.

Preguntada por casos de supuesta corrupción que afectarían al PSOE, la dirigente socialista ha comentado que "de esos casos se ha hablado muchísimo y no hay pruebas de nada", por lo que "para nosotros no es más que el fango de la derecha y de la ultraderecha".

"A mí el fango y el barro que me molesta y que me preocupa a día de hoy es el de los ciudadanos de Valencia, que se han visto absolutamente desatendidos y abandonados por un presidente de la Generalitat del PP, que nació de una coalición con Vox, que es el señor (Carlos) Mazón y que no debería continuar en el cargo", ha añadido Diana Morant.

De igual modo, y preguntada por fotografías del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, en la sede del PSOE en las elecciones generales de 2019, Diana Morant ha defendido que "son imágenes de pasillos", y a ella le "preocuparían muchísimo más unas imágenes íntimas, de vacaciones, de amistad, con un narcotraficante", y ha añadido que "eso realmente inhabilita a alguien para dedicarse a la política", como sería el caso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remachado.

CRÍTICAS A AYUSO

Por otro lado, a la pregunta de si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), "está ahogando de forma deliberada la universidad pública madrileña", la ministra ha respondido que "absolutamente", y ha añadido que, "de hecho, esta semana todas las universidades públicas madrileñas al unísono" han lanzado un "grito de auxilio".

"Si no hacemos algo, puede que dentro de poco no podamos ni salvar ni proteger un bien tan importante como es la universidad pública, que es un ascensor social", ha comentado Diana Morant, que ha subrayado en ese punto que ella es "la primera universitaria de mi familia" tras ser "nieta de criados", y que "no habría podido estudiar en la universidad si no fuera por la universidad pública, por el Estado de bienestar" que "hay quienes" tienen como programa "desmantelar", ha apostillado en alusión a Ayuso.