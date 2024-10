Moreno acusa a Adelante de "andalucismo de hojalata" por recibir a Rufián "con altos honores"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recriminado este jueves en el Pleno del Parlamento que el fin de semana pasado Adelante Andalucía que acogiera al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en su I Escuela de Otoño celebrada en Marinaleda (Sevilla), para lamentar que "recibieran a Rufián con altos honores" cuando se trata de un representante político con antecedentes andaluces que "insulta categóricamente a los andaluces".

En respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, con esa reflexión, acerca de que "desde esos partidos independentistas, supremacistas, tratan con desdén a los andaluces, hablen con ese desprecio", para colegir de esa recepción por parte de Adelante Andalucía que "me sorprende que le abran las puertas de par en par" a Rufián, para inferir de ello que Adelante encarna "un andalucismo de hojalata".

Moreno ha considerado que Adelante representa "un proyecto menguante" y que por ello "necesita cierto ruido de fondo para llegar a ciertas capas de la sociedad".

García ha replicado a las afirmaciones de Moreno que "le veo muy preocupado con quién me junto por ahí", antes de apuntar que en su caso "me preocupa más los mítines pagados por Asisa", a lo que ha añadido "la foto con narcotraficantes del presidente de su partido", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, antes de recriminarle que su reclamación de un fondo de nivelación transitorio hasta que se negocie un nuevo modelo de financiación "cuando va a Madrid no dice ni mu", en referencia a su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de inferir que el asunto no lo abordó "porque lo manda Ayuso", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid.