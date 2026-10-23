Moreno cree que el PP debe aspirar a "gobernar en solitario" y Feijóo aplicaría "políticas a favor de la igualdad"

1128083.1.260.149.20261023194102 El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla. A 21 de octubre de 2026. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

BARCELONA/SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este viernes que su partido debe tener como "objetivo irrenunciable" el de aspirar a "gobernar en solitario", así como se ha declarado "seguro" de que, si el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, logra ser presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, aplicaría "políticas a favor de la igualdad" entre hombres y mujeres.

Juanma Moreno se ha pronunciado sobre estos asuntos a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Barcelona antes de una reunión con la junta directiva de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac).

Así, y al al hilo de las declaraciones que Feijóo ha realizado este viernes en una entrevista en la Cadena Ser, al presidente del PP andaluz le han preguntado por la posibilidad de que el PP renunciara a presentar candidatos al Senado en las próximas elecciones generales en circunscripciones en las que no tuviera posibilidad de lograr escaños a la Cámara alta.

Al respecto, Moreno ha indicado que "esa es una estrategia que está marcando la dirección nacional", y él es "bastante respetuoso", al respecto, "igual que fueron de respetuosos" desde 'Génova' cuando él tuvo que "establecer la estrategia en Andalucía", según ha agregado.

En todo caso, el presidente del PP-A ha augurado que la dirección nacional del PP hará "lo que sea más interesante para el futuro de España". Dicho esto, ha agregado que "todos" coinciden en que "España necesita un cambio, un cambio de estilo, de forma, de Gobierno en definitiva, y ese cambio de Gobierno se tiene que producir sumando escaños".

"Por tanto, la aritmética también construye Gobierno y alternativas y, por tanto, esa aritmética hay que tenerla en cuenta, igual que la está teniendo en cuenta en este lado el Partido Socialista", ha apostillado Moreno.

A la pregunta de si el posible cambio de gobierno incluye la posibilidad de pactar con Vox, Moreno, que en esta legislatura gobierna en coalición con dicha formación en Andalucía, ha respondido que "eso ya se verá", y ha remarcado que el PP es "un partido mayoritario" que "siempre va a aspirar a gobernar en solitario".

EL PP SALE "A GANAR" EL 29N

"Ese es nuestro objetivo irrenunciable", ha aseverado el presidente del PP-A antes de agregar que su partido sale "a ganar" las elecciones generales del 29 de noviembre, "como no puede ser de otra" manera, ha venido a añadir para subrayar a continuación que su partido logró dos mayorías absoluta en España --con los liderazgos de José María Aznar y Mariano Rajoy--, por lo que "nada se puede dejar por cerrado", ha advertido.

Además, Moreno ha dicho estar "convencido" de que los 'populares' tienen "capacidad, determinación e influencia para construir una mayoría", y ha considerado que "sería un error negarnos a esa mayoría, a esa posibilidad de concitar a una mayoría de españoles", porque el PP tiene "experiencia, trayectoria", y es un partido que ha "ayudado a España en momentos muy difíciles", como "la crisis de los 90 y del 2011", ha incidido.

En esa línea, ha manifestado que España "ahora necesita un Gobierno con experiencia, con capacidad y transversal, un gobierno de mayoría como es el Partido Popular", por lo que "hay que ir por la mayoría", ha remachado.

SOBRE SI ABOGA POR UN MINISTERIO DE IGUALDAD SI GOBIERNA FEIJÓO

De igual modo, a Moreno le han preguntado si cree que "habrá o debe haber Ministerio de Igualdad con el Partido Popular en el Gobierno", y al respecto ha respondido que esa "será una decisión del presidente del Gobierno" que haya tras las elecciones, que es a quien "le corresponde la organización del Gobierno y, por tanto, la creación de los ministerios".

En todo caso, el presidente andaluz ha dado por "absolutamente seguro" que, si gobierna el PP de Feijóo, "habrá política a favor de la igualdad de oportunidades entre mujer y hombre, porque va en nuestro ADN", ha aseverado. "La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es algo fundamental y que va en el ADN del PP", ha zanjado Juanma Moreno.