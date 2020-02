Moreno critica el "desprecio" de Sánchez a Andalucía: "No me gustaría llegar a movilizaciones para reclamar lo justo"

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este viernes el "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a esta comunidad por no contestar a sus tres cartas solicitando una reunión mientras ya ha recibido en Moncloa al presidente catalán, Quim Torra, y se ha desplazado a La Rioja para verse con la presidenta, Concha Andreu, y le ha pedido que recapacite porque no le "gustaría tener que llegar a movilizaciones para reclamar lo que es justo".

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Moreno ha lamentado no haber recibido respuesta a las tres cartas que he remitido a Sánchez ni a las propuestas para reunirnos para hablar de temas como la financiación autonómica, la agricultura, el agua o el Brexit y ha calificado como "sonrojante" que Sánchez "tenga tiempo para reunirse con un presidente inhabilitado para abordar asuntos que competen al conjunto de los españoles y no con una comunidad leal y que nunca le ha fallado a España".

Tras insistir en la exigencia de los 537 millones del IVA y criticar que el PSOE permanezca "callado y fuera de juego" en esta reivindicación, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dejado claro que mantendrá el "máximo respecto institucional, pero desde Andalucía no vamos a permitir que se priviligie a unos territorios sobre otros por estar un año o un mes más en el poder".

"Es verdad que los andaluces somos personas leales, serenas, profundamente orgullosos de ser andaluces y españoles, pero la paciencia empieza a acabarse cuando uno hace los deberes, atiende a las recomendaciones de la administración central y actúa con lealtad y a cambio sólo desprecio", ha añadido Moreno, que ha pedido a Sánchez que "recapacite" porque "Andalucía es mucha Andalucía, somos ocho millones y medio de personas que ya demostramos hace 40 años que si tenemos que hacer la voz sabemos alzarla y sabemos presionar".

En este sentido, ha señalado que no le "gustaría tener que llegar a movilizaciones para reclamar lo que es justo" porque, ha subrayado citando al expresidente Rafael Escuredo, Andalucía no quiere ser "más que nadie ni menos que nadie". "Pedimos que un partido supuestamente de izquierda atienda a la cohesión y la solidaridad interterritorial porque un país sólo puede existir con equilibrio en sus tratos administrativos y eso lamentablemente no está sucediendo en Andalucía".