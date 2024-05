Moreno critica que Vox se dedique a "hacer el juego a Sánchez" y Gavira le pide que "dé un paso al lado" en Andalucía

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que Vox se esté dedicando a "hacer el juego" al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. "Cada vez que Sánchez está un poquito debilitado, ahí está Vox para insuflarle ánimo, para movilizar a su electorado y para salir a salvarle", ha dicho.

Moreno se ha pronunciado así durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ante el Pleno del Parlamento, donde ha reprochado a ese partido su visión "catastrofista" de Andalucía, en "coincidencia" con las formaciones de izquierda, con el único objetivo de "desgastar" al PP y "arañarle algunos votos", el camino más corto para "el fracaso en términos sociales".

Gavira le ha pedido que si es "incapaz" de resolver los problemas de los andaluces, haga "gala de ese andalucismo que tiene tanto en la boca y dé un pasito al lado", porque Andalucía se merece "ser lo primero y usted tiene la cabeza en otra parte y sigue sin tener un plan".

"¿Me está invitando a que dimita o convoque elecciones"?, ha preguntado el presidente al portavoz de Vox, al que ha reprochado que llegue incluso más lejos que la izquierda en su "crítica infundada y un tanto alocada" a la Junta.

Para Moreno, "no hay mejor aliado" de Sánchez que Vox, y ha recodado cuando este partido, junto a Bildu, permitieron "salvar in extremis" en el Congreso de los Diputados el decreto del Gobierno sobre los fondos europeos Next Generation, cuyo reparto entre las comunidades ha supuesto un "maltrato" para Andalucía.

Ha indicado que Vox puede ir a "buscar votos a Israel, a Palestina, a Argentina" o dónde quiera, pero "hacerle el juego a Sánchez no es lo mejor ni lo más correcto, porque España necesita una alternativa y que democráticamente renovemos al Gobierno".

Ha aprovechado también para criticar la actitud que está teniendo Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el PP gobierna en minoría: "PSOE y Vox atenazando y bloqueando la ciudad e incapacitando los intereses de los ciudadanos", en referencia a la falta de apoyo a los presupuestos de la ciudad por parte de esas dos formaciones.

Asimismo, tras reprocharle Gavira que la Junta no está defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces frente a las políticas de Bruselas, Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno siempre ha estado al lado de esos sectores y ha destacado el hecho de que su exconsejera del ramo Carmen Crespo sea la número dos en la lista del PP al Parlamento europeo, mientras que en la candidatura de Vox no hay ni un solo andaluz en puestos de salida.

Por su parte, Manuel Gavira ha señalado que en el manifiesto del Partido Popular para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, "aparecen cero veces las palabras agricultura, ganadería y pesca", asegurando que "no aparece ni una vez nada del sector primario porque el plan del PP es fortalecer el norte de África, que es lo que sí aparece en su manifiesto".

En este sentido, Gavira ha asegurado que "no es una exageración decir que tanto populares como socialistas en vez de agricultores en Europa quieren jardineros, y que en vez de campos quieren que haya eriales", al tiempo que ha exigido a Moreno que "explique a los andaluces la diferencia del plan del PP para Europa del plan que tiene el PSOE", porque no la hay.

"Si ya se le ha quedado pequeño San Telmo con todos los problemas que tenemos los andaluces o si se considera incapaz de resolverlos, haga gala de ese andalucismo que siempre tiene en la boca y deje paso", ha reclamado Gavira a Moreno.

Sobre el manifiesto del PP para las elecciones europeas, Moreno ha trasladado al portavoz de Vox que no se preocupe porque le enviará el programa para que se lo estudie y vea cómo "se defienden los intereses de la agricultura y la ganadería desde un grupo que ha estado siempre al lado de la agricultura y no de manera coyuntural por interés electoral".