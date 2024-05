Moreno defiende el cobro de entrada a los museos y subraya el rechazo ciudadano a la tasa turística en Andalucía

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento la iniciativa del Gobierno andaluz de cobrar una entrada por la entrada en los museos y enclaves de su competencia, en una horquilla que se mueve entre los 3, 5 y 8 euros según un borrador de acuerdo del Consejo de Gobierno, por considerar que "la cultura hay que pagarla", mientras que ha considerado que se trata de "precios simbólicos".

En una pregunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre juventud, Moreno también se ha pronunciado ante la crítica de este grupo por la paradoja de implantar una entrada en los museos y resistirse a establecer una tasa turística para asegurar que "los andaluces no quieren pagar por ir a un hotel andaluz".

"No están por la labor de más impuestos", ha continuado argumentando, para reivindicar que "no hemos impuesto esa limitación" y ha apuntado que "si sale el acuerdo, lo traeremos aquí", en referencia a la negociación que se ha abierto esta semana entre Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) con la mediación de la Consejería de Turismo, que han acordado crear un Observatorio de la Sostenibilidad del Turismo. "Algo razonado, riguroso", ha apuntado.

Moreno ha asegurado que "los operadores culturales están a favor" de acabar con la gratuidad en los museos y enclaves culturales que son responsabilidad de la Junta de Andalucía para aludir entonces a que "hizo mucho daño al talento andaluz" decisiones del pasado de instituciones como ayuntamientos y diputaciones acerca de que "todo era gratis" en el ámbito cultural.

Con esa premisa ha precisado sobre el pago por entrar en los museos que no pagarán "los menores de 18 años, los desempleados, los jubilados, las personas con discapacidad", además de que "un día a la semana será gratis", por lo que ha considerado que en el planteamiento de Adelante Andalucía estaba incurriendo en "demagogia o populismo", por lo que ha instado a poner "sentido común y orden".

El presidente andaluz ha blandido que "mucho artistas son trabajadores autónomos que viven de la entrada" y en consecuencia ha instado "a hacer un esfuerzo cultural por tenerlo en cuenta", mientras que ha recordado que el Ministerio de Cultura tiene establecido un precio de 15 euros para entrar en el Museo del Prado o de 12 euros para el Reina Sofía.

ADELANTE: "QUE SE DE A VALER, NO SE ARRODILLE ANTE CADENAS HOTELERAS"

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha instado al presidente andaluz a un que "se de a valer, no se arrodille tanto ante las cadenas hoteleras", con el convencimiento de que "no gobierna el Partido Popular, gobierna las cadenas hoteleras", en su relato sobre la contraposición de acabar con la gratuidad de los museos y empezar a cobrar cuando retrasa la creación de una tasa turística, hecho que ha presentado como "no una cuestión de dinero, es una cuestión de su ideología".

García ha ironizado con la política fiscal del Gobierno andaluz, evocando aquel lema de inicio del Gobierno de Partido Popular y de Ciudadanos (Cs) de 'Bajada Masiva de Impuestos (BMI), para reprocharle que "ahora nos va a gravar con un nuevo impuesto en los museos de la Junta de Andalucía".

"Si es tan simbólico para qué lo ponen en los museos", ha espetado García, quien ha blandido la paradoja de que "cobrar dos euros al turista es una barbaridad", para colegir entonces que "es incoherente".