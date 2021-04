Moreno defiende contactos con farmacéuticas ante la posibilidad de poder comprar vacunas "en un futuro"

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este martes que su Gobierno se ponga en contacto con empresas farmacéuticas, ante la "posibilidad de que en un futuro" se pudieran comprar vacunas contra el coronavirus por parte de las comunidades autónomas.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el anuncio que hizo ayer el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre contactos de la Junta con el laboratorio ruso encargado de la vacuna Sputnik, al igual que hace con el resto de farmacéuticas como AstraZeneca, Janssen o Rovi.

Juanma Moreno ha manifestado que es partidario de una economía de escala y de que se concentre la compra de vacunas, pero al final "los ciudadanos nos exigen" que les vacunemos y las vacunas que está adquiriendo la Unión Europea y mandando a España no son suficientes. A su juicio, esta "falta de vacunas" es un problema que nos "impide salvar vidas y arrancar la reactivación económica".

Respecto a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los contactos de comunidades, como la de Madrid, con farmacéuticas, Moreno ha dicho que el jefe del Ejecutivo español tiene que entender que "las comunidades, que gestionan al cien por cien el ámbito sanitario en sus respectivos territorios, puedan contactar con operarios de vacunas para tenerlas en cuenta".

Ha indicado que evidentemente cualquier vacuna que llegue a España tiene que ser aceptada y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y las comunidades están supeditadas a la decisión tanto del Gobierno central como de las autoridades de la UE.

No obstante, se ha mostrado convencido de que, si se produjera en un futuro la posibilidad de que una comunidad pudiera acceder a vacunas extras, cualquier presidente y gobierno autonómico "libraría una cantidad importante de dinero para comprar vacunas y vacunar a su población, porque es nuestra primera responsabilidad, proteger a nuestra población".

Moreno ha enmarcado las críticas de Pedro Sánchez en su "calendario" por las campaña electoral en Comunidad de Madrid, a la que se ha "incorporado".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha expresado que es muy "escéptico" ante los calendarios sobre vacunación que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa porque no se han cumplido hasta ahora, sobre todo, porque no están llegando las vacunas previstas.

Para Moreno, es evidente que algo "está fallando" cuando vemos que otros países de fuera de la Unión Europea tienen un nivel de inmunización más alto. Así, ha indicado que en Gibraltar o en Marruecos el nivel de vacunación es mucho mayor y en la colonia británica el nivel de inmunización de la población alcanza el 80 por ciento.

Ha indicado que en Andalucía, siendo comunidad líder en vacunación, sólo está inmunizada un 6,7 por ciento de la población. ha indicado que la pasada semana se pusieron 360.000 vacunas y esta semana ya hay 100.000 vacunas menos que la anterior, de manera que no hay forma de hacer un "calendario ordenado".

"Yo lo que quiero es que el Gobierno me inunde de vacunas y que me exija que las ponga", según ha dicho Juanma Moreno, quien ha lamentado que las vacunas lleguen a "cuentagotas". Ha apuntado que está previsto que lleguen a Andalucía 26.000 vacunas de Janssen, lo que no deja de ser "un aperitivo".

ESTADO DE ALARMA

De otro lado, Moreno ha criticado la "improvisación" del Gobierno central con el anuncio sobre el decaimiento del estado de alarma el 9 de mayo, sobre todo, sin que haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas y la situación en la que quedan a la hora de poder tomar decisiones una vez que no haya estado de alarma.

Ha reprochado a Pedro Sánchez que lleve varios meses sin convocar una Conferencia de Presidentes Autonómicos y que haya perdido "un tiempo precioso" para legislar y dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas de cara al decaimiento del estado de alarma.

"Si no hay estado de alarma, quedamos desprotegidas y desnudas a la hora de tomar decisiones como en lo relativo al toque de queda o a cierres perimetrales y estaremos al albur de las decisiones de los jueces", ha advertido.