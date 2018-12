Moreno denuncia que se están convocando plazas de libre designación en el SAS con el Gobierno andaluz en funciones

Publicado 04/12/2018 13:31:00 CET

Advierte a Susana Díaz de que "su tiempo se ha acabado" en Andalucía y critica que use el BOJA para hacer colocaciones "in extremis"

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado este martes que se están publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) plazas de libre designación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el Gobierno andaluz "en funciones".

Ante el Comité Ejecutivo del PP-A, reunido en Sevilla, Moreno ha dicho a la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, que "su tiempo ha acabado en Andalucía" y que no puede tomar decisiones "en este tránsito hacia el cambio que se va a producir en estas semanas".

Así, tras criticar que el PSOE-A siga "en la tentación de usar la administración como fuera su cortijo", el líder de los 'populares' andaluces ha lamentado que Susana Díaz "no haya asimilado aún que esté en funciones y use el BOJA para colocar 'in extremis' a cargos de libre confianza en el SAS", como jefes de servicio o coordinadores

Moreno, que ha exigido la "paralización inmediata" de dichas convocatorias, ha anunciado que cuando llegue a la Presidencia de la Junta se sentará con los profesionales sanitarios "a reorganizar el sistema y a despolitizar la sanidad en Andalucía".

"Que se sepan los profesiones sanitarios que han tenido la gallardía de decir que no estaban de acuerdo con los cuatro minutos para atender a un paciente, con la limitación de pruebas diagnósticas o con la subasta de medicamentos, que con el nuevo gobierno todo eso se acabará", ha garantizado.

Junto a ello, ha insistido en que a partir de enero, cuando se configure el nuevo Ejecutivo, "se acabaron aquellos nombramientos con el carné del PSOE en la boca, sino que contarán los méritos en todos y cada uno de los rincones de la administración". "Se acabará también con el enchufismo y los jóvenes que se enfrenten a unas oposiciones podrán competir en igualdad de condiciones", ha sostenido.