Moreno reivindica "el diálogo y la cordialidad" tras su reunión "constructiva" con el Lehendakari en Ajuria Enea

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, en un encuentro en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria. - CUENTA DE JUANMA MORENO EN X

VITORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la reunión "positiva y constructiva" que ha mantenido este lunes con el Lehendakari, Imano Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

"Hemos abordado la situación económica y diversos asuntos de interés común para el País Vasco y Andalucía. Diálogo, cordialidad y espíritu constructivo en beneficio de la sociedad", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

El encuentro se ha producido a las 8,00 horas antes de participar ambos, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el de Canarias, Fernando Clavijo, en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center, una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública", que clausura el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

En concreto, los cuatro mandatarios autonómicos participarán en un diálogo institucional sobre 'La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos', que estará moderado por la directora ejecutiva del Future Government Center, Paloma Baena.