Moreno anima desde el País Vasco a dar un "reproche democrático" a Sánchez apoyando al PP en las urnas el 29N

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

BILBAO/SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado este lunes a los ciudadanos a aprovechar las elecciones generales del 29 de noviembre para dar un "reproche democrático" al secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyando las candidaturas del PP en dicha cita con las urnas.

Es un mensaje que el líder del PP andaluz ha trasladado durante su intervención en un acto político junto al presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, y la cabeza de lista del PP al Congreso por Vizcaya, Esther Martínez, en Bilbao, en el marco de la precampaña de los comicios del 29 de noviembre.

Juanma Moreno ha aprovechado su presencia en este acto para valorar la labor de sus compañeros de partido en el País Vasco, que han "sufrido mucho durante muchos años", según ha remarcado. "He sido testigo directo de ese sufrimiento que han tenido de ser una fuerza política a la que han intentado siempre marginar", pero que "ha estado comprometida al 100% con esta tierra, y que ha dado lo mejor de sí mismo en todos y cada uno de los rincones del País Vasco", según ha puesto de relieve.

"Lo ha hecho siempre con determinación y siempre en defensa de nuestros valores y de la libertad", ha defendido el presidente del PP andaluz a la hora de elogiar la labor de sus compañeros de partido en el País Vasco.

POR UNA VUELTA A LA "NORMALIDAD"

Dicho esto, Moreno ha definido como "esperadas" las próximas elecciones generales, porque "son muchos los españoles" que quieren "volver a una normalidad institucional y también de gestión", según ha indicado el presidente del PP-A, quien en esa línea ha considerado que dichos comicios del 29 de noviembre son "muy importantes para todos".

En ese punto, Moreno ha sostenido que "los españoles, los vascos y el conjunto de la sociedad" española en general se ha "ido acostumbrando a cosas que no son normales", como a que "el presidente del Gobierno de España cierre esta legislatura sin presentar un solo presupuesto" general del Estado, o a someterse a un único Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados "en ocho años".

Además, el presidente de la Junta se ha quejado de que se han aprobado durante la legislatura leyes en el Senado --como la de "antiokupación" de viviendas, según ha citado a modo de ejemplo--, que no han completado su tramitación en las Cortes Generales, así como ha advertido de que se ha "normalizado" entre la opinión pública que "dos secretarios de Organización" del PSOE --en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán-- hayan ido a "la cárcel porque han delinquido, y además de la manera más sucia, fea y poco correcta", según ha abundado.

"Hemos normalizado lo que no puede ser normal", ha aseverado Moreno para defender a continuación que unas elecciones como las del 29N constituyen "un bonito momento para que reflexionemos sobre hacia dónde queremos ir", si hacia "un modelo de anormalidad democrática y de pésima gestión que, además, divide a los ciudadanos" entre "buenos y malos", y al respecto ha advertido de que "ninguna sociedad avanza si no se entiende desde el legítimo derecho que cada uno tiene a pensar como uno quiera".

Moreno ha censurado así que "se está construyendo un gran muro entre españoles", y "frente a esa anormalidad institucional, democrática y política", ha reivindicado la "capacidad de respuesta" que tienen los ciudadanos en las urnas para "premiar al que lo hace bien y castigar al que lo hace mal".

En ese punto, ha indicado que, "objetivamente, el Gobierno de Sánchez no lo está haciendo bien", por lo que "merece un reproche" a través de los votos. "Soy de los que cree que ahora toca hacerle el reproche democrático" al líder del PSOE "optando por otra formación política", ha continuado Moreno, que en ese punto ha reivindicado la opción que representa el PP, como "la única alternativa" en el País Vasco para "aquellos ciudadanos que estén pensando en que es el momento de que Sánchez tiene que salir del Gobierno".

"La única formación política" que garantiza que el voto que reciba "no va a ir para Sánchez, sino para cambiar las políticas de Sánchez, es el Partido Popular", ha proclamado Juanma Moreno, quien también ha opinado que en el País Vasco "hace falta que haya una pluralidad en forma de una formación política de aquí, con gente de aquí", y que los ciudadanos ayuden a su partido a "cambiar las políticas" que se aplican desde el Gobierno de España.

En ese punto, ha agregado que "la política no solamente va de gestión", sino también "de estilos, de corrección, de educación, de respeto al adversario, de otra manera de entender la vida y la política", y ha aludido a los incidentes que este pasado fin de semana se han vivido en Barcelona, advirtiendo de que es algo que "puede volver a suceder en muchas ciudades".

Frente a ello, ha subrayado que hay personas, como él, que no quieren eso y que creen "en la convivencia pacífica". "Que cada uno piense lo que quiera, pero creo que, frente a esos bloques, a ese 'frentismo', a esos muros que se quieran construir, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que creemos que se puede vivir en cordialidad, que no estamos de acuerdo con esas actitudes ni con esa violencia", ha agregado.

"Y eso, humildemente, es lo que representa la opción política" del PP, según ha defendido Moreno, que ha concluido con una apelación a la ciudadanía para que ayuden a su partido a que "haya una alternancia, un cambio en España", desde la premisa de que, "después de ocho años, que es casi una década, ha llegado el momento de hacer un relevo" que sea "sensato, sereno, pero al mismo tiempo valiente para cambiar políticas que no están funcionando y que nos llevan, sin lugar a dudas, a un problema de convivencia y de futuro", ha agregado Juanma Moreno para concluir.