Moreno emplaza a Sánchez a "bajar dos puntos en soberbia y prepotencia" para favorecer "con humildad" acuerdos con el PP

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe "bajar dos puntos en soberbia y prepotencia" y conducirse "con humildad" para favorecer acuerdos con el primer partido de la oposición, el PP.

Así lo ha trasladado Moreno en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que, preguntado por si el PP va a apoyar el plan que ha aprobado el Consejo de Ministros de respuesta a la crisis generada por la guerra en Ucrania, ha señalado que el PP "va a apoyar cualquier medida que sea positiva para el conjunto de la sociedad", pero ha apostillado que "el Gobierno no puede comportarse de manera unilateral permanentemente, sin generar un mínimo de complicidad con el principal partido de la oposición", que "se merece un respeto", ha subrayado.

Moreno ha defendido que "a España y a los españoles les interesa que el Gobierno intente entenderse con el PP", pero "hasta ahora todo lo que hemos visto" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez "han sido medidas unilaterales, sin consultar, sin hablar", recurriendo a la máxima de que "esto son lentejas: o las tomas o las dejas", ha lamentado.

En esa línea, el dirigente andaluz ha subrayado que en la reciente Conferencia de Presidentes de La Palma, el Gobierno y los de las comunidades autónomas hablaron "claramente de que tenemos que meter el hombro todos, y llegamos a un principio de acuerdo para bajar impuestos, especialmente en hidrocarburos", para evitar la "escalada inflacionista" y problemas en sectores como el agrario o el de transportistas, pero "de todo lo que se habló allí, nada se ha llevado a la práctica", ha denunciado Moreno.

Por eso, el presidente de la Junta ha señalado que "la pérdida de credibilidad" del Gobierno de Sánchez "es notable", porque "es muy difícil fiarte de un gobierno cuando no cumple los compromisos, cuando no hace una llamada, cuando no tiene una voluntad de acuerdo".

Con todo, Moreno ha aseverado que "el PP va a intentar llegar a los acuerdos que sean importantes para España", porque "por encima del PP están los españoles", y está "convencido de que Alberto Núñez Feijóo "va a anteponer los intereses de los españoles a los del partido".

Pero, según ha insistido el presidente de la Junta, "el PSOE y Sánchez tienen que bajar dos puntos de soberbia y prepotencia, y entender que los grandes acuerdos se construyen desde la humildad, la cercanía y la empatía, cosa que hasta ahora no ha hecho con el PP", según ha remachado Moreno.