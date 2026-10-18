Moreno felicita a Alex Davidovich por vencer en una "épica remontada" a Jódar en la final del Masters 1.000 de Shanghái

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al malagueño Alex Davidovich por proclamarse campeón del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al también español Rafael Jódar por 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 27 minutos y en el que el Moreno ha calificado como una "épica remontada".

Según ha declarado el presidente del Gobierno andaluz a través de sus canales oficiales, consultados por Europa Press, ha calificado la actuación del joven deportista como "enorme", al tiempo de precisar que "el primer tenista español en ganar el título de Shanghái es andaluz".

"Enhorabuena por hacer historia con una épica remontada, Alex Davidovich", ha afirmado Moreno, mientras que ha aplaudido el primer Masters 1.000 y los tres títulos conseguidos en este año por el malagueño.

Por su parte, el tenista ha asegurado que "nunca" ha dejado de "creer" y de "trabajar para tener al menos una oportunidad" de conquistar un trofeo de esta categoría, todo tras vivir "un año duro".

El malagueño, que este lunes ascenderá al número 13 del mundo, se convirtió en el primer español en conquistar el certamen asiático, el último ATP Masters 1.000 que le restaba a la 'Armada'. "En la cancha, creo en mí mismo e intento jugar todas bolas. En el tercer set, sabía que podría tener un poco más de físico, pero él es un jugador increíble. Fue muy difícil jugar contra él hoy", ha valorado.