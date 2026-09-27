Moreno felicita a la Selección Española Femenina de fútbol tras proclamarse campeona de la Copa Mundial Sub-20

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de recibimiento a la Copa del Rey de Fútbol. A 16 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado la enhorabuena este domingo a la Selección Española Femenina de fútbol tras conquistar el título de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputada en Polonia, gracias a su triunfo en la final por 4-3 en los penaltis ante Corea del Norte.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, ha celebrado este nuevo triunfo de la Selección Española, destacando la figura de la andaluza Rosalía Domínguez, elegida MVP del Mundial.

"La Selección sigue haciendo historia; orgullo, presente y enorme futuro por delante. Enhorabuena, chicas", ha elogiado Moreno.