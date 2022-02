Moreno niega que la crisis del PP le haga desatender sus tareas de gobierno, como le reprocha Unidas Podemos

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha negado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que la crisis del Partido Popular le esté haciendo desatender sus tareas al frente del Ejecutivo autonómico, algo que le ha reprochado Unidas Podemos, que lo ha acusado además de "callar" ante la "corrupción" del Partido Popular en esta comunidad.

Durante su debate con la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Moreno ha hecho alusión a la grave crisis que vive el PP, apuntando que está convencido de que con la generosidad de todos, se "superará este bache" y pronto estaremos "fuertes, sólidos y capaces para gobernar España, que es uno de los grandes objetivos que tenemos para erradicar las políticas que hacen otras fuerzas".

"Yo no he perdido ni un minuto de mi tiempo en ninguna otra situación", ha sentenciado Juanma Moreno después de que Nieto le reprochara que ha desatendido los asuntos de la comunidad por la crisis del PP. La portavoz de Unidas Podemos ha deseado que se resuelva "pronto y bien" la crisis en el PP por "lo que de bueno tiene eso en general y porque en particular va a permitir" que el presidente de la Junta "se dedique convenientemente a lo que son sus exclusivas competencias y que tiene muy desatendidas".

"Gracias por el interés que manifiesta sobre mi formación, que espero que sea sincero y honesto", según ha trasladado Moreno a Inmaculada Nieto, reiterando que él no tiene desatendidas sus responsabilidades como jefe del Ejecutivo autonómico.

Moreno ha manifestado que es evidente que Unidas podemos ya ha entrado "en campaña y tiene urgencias electorales", lo que le está llevando a hacer un discurso "vacío de contenido" con el que persigue "ensuciar" el nombre del Gobierno andaluz y del PP hablando de "corrupción".

"Le recomiendo que utilice otra estrategia, porque esa no es convincente", ha dicho Moreno a la portavoz de Unidas Podemos, a la que ha aconsejado también que "vuelva a la senda constructiva y positiva" de hablar de los problemas reales de los andaluces y no se centre en "argumentarios de campaña".

Sobre la pregunta de Nieto relativa a cumplimiento del Estatuto de Autonomía, Juanma Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno está muy "comprometido" con el cumplimiento del texto estatutario, lo que ha supuesto que se hayan producido "avances muy importantes" en el blindaje de los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación; que se hayan puesto en marcha políticas que favorecen el crecimiento económico, o que ocho de cada diez jóvenes que en España han encontrado empleo haya sido en Andalucía.

Ha garantizado que su Ejecutivo va a seguir trabajando para seguir cumpliendo el Estatuto y el desarrollo del autogobierno para seguir mejorando la calidad de vida de los andaluces. Ha aconsejado a Unidas Podemos que levante la voz para reclamar ante el Gobierno central

lo que corresponde a Andalucía.

"Defender a Andalucía no es sólo defenderla aquí, sino también en otros ámbitos donde se toman decisiones, como en Madrid, y usted no está haciendo ni una cosa ni la otra", ha dicho a Inmaculada Nieto.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos ha indicado que no da crédito a la valoración "tan generosa" que Moreno hace de la gestión de su Gobierno y al hecho de que no acepte las críticas, y le ha reprochado especialmente que desde la Junta se hayan desacreditado las manifestaciones que se produjeron el pasado sábado en las ocho capitales de provincia andaluzas para reclamar una sanidad pública de calidad.

"Nefasta gestión de la sanidad, negacionismo de los problemas objetivos e insultan", es la actitud de la Junta, según ha denunciado la portavoz de Unidas Podemos.

Asimismo, ha calificado que "extraordinario" que el presidente diga que de la "corrupción de su partido no sabe nada", cuando se están investigando casos de financiación ilegal y de "mordidas".

"Su partido en Andalucía es corrupción y usted calla y la corrupción desestabiliza la democracia", según ha reprochado a Moreno, al que ha acusado de "bloquear" que se conozcan los casos de corrupción, de manera que no se está comportando "como es debido".

Ha insistido en denunciar que la agenda del Partido Popular es la que está marcando la "gestión" de su Gobierno en los últimos meses.