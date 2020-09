Moreno: "No me consta que se haya pedido la sustitución de un consejero por parte de Cs ni de ningún otro interlocutor"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que no tiene constancia de ninguna solicitud para el relevo de algún consejero "por parte ni del socio de gobierno de Ciudadanos (Cs) ni de ningún otro interlocutor" en el marco de la reestructuración de competencias asignadas a las consejerías de la coalición de PP-A y Cs publicada este jueves.

Moreno se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo tras participar por vía telemática en la reunión de la Conferencia de Presidentes convocada por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al ser preguntado por si ha existido alguna petición para el cambio de algún consejero de Cs en el marco de la reestructuración de competencias publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"A mí no me consta que en ningún momento se haya pedido la sustitución de un consejero. A mí no me consta y a mí no me ha llegado por parte ni del socio de gobierno de Cs ni por parte de ningún otro interlocutor", ha zanjado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha explicado que se ha tratado de una remodelación "de carácter técnico" después de un año y ocho meses de gestión y que persigue "exclusivamente ser más eficientes" porque ante las circunstancias de la pandemia "los gobiernos tienen que actualizarse".

Moreno también ha aprovechado para aclarar que la remodelación no implica que asuma de las competencias de gestión relacionadas con medio ambiente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, que siguen en manos de Carmen Crespo, sino que únicamente se encargará de lo relativo a la estrategia de cambio climático y de promoción, planificación e impulso del modelo energético con el objetivo de convertirla en una política "horizontal que impregne al conjunto del gobierno".

"Nos parece la mejor manera de que en el conjunto del gobierno seamos conscientes de que tenemos un reto por delante con el cambio climático, que afecta a una comunidad muy vulnerable a estos cambios que se están produciendo como es Andalucía y que además, dentro de eso, también tenemos muchas posibilidades del punto de vista económico y social, como son las energías renovables y las energías alternativas donde Andalucía puede ser una de las grandes potencias de Europa".