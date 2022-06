Moreno tras oferta de Olona: "Sólo pienso en una mayoría suficiente. La aritmética parlamentaria no me interesa"

TORREDELCAMPO (JAÉN), 14 Jun. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este martes, tras la oferta de pacto de gobierno que le hizo ayer la candidata de Vox, Macarena Olona, que él en lo único que piensa es en lograr una mayoría social en las elecciones del 19 de junio que le permita gobernar en solitario y que la "aritmética parlamentaria" no le interesa ahora mismo "absolutamente nada".

En declaraciones a los periodistas durante una visita a una cooperativa olivarera de Torredelcampo (Jaén), Moreno ha querido dejar claro que lo único que le interesa en estos últimos días de la campaña electoral es construir una mayoría suficiente para que los andaluces tengan un gobierno fuerte y seguro.

"Tengo claro que puedo ganar las elecciones con una mayoría suficiente y como creemos que podemos hacerlo en compañía de los ciudadanos de Andalucía, yo no me voy a vincular a ninguna fuerza política porque sería absurdo", según ha dicho Moreno.

"No hago ningún tipo de juego de aritmética parlamentaria, sería absurdo, y el que lo haga en plena campaña electoral es porque se da por perdido", según ha añadido, apuntando que aquellos que están todo el día haciendo la aritmética es porque "evidentemente no están pensando en ganar las elecciones".

Ha insistido en que el único que está pensando en lograr una mayoría social es él, mientras que los demás están pensando en qué y cómo puede pactar y qué sillones": "Yo estoy lejos de esa retroalimentación que tienen PSOE y Vox, Vox y PSOE y que está al margen de los andaluces".

Para Moreno, la oferta de pacto que le hizo ayer Olona durante el debate electoral celebrado en la RTVA fue más bien un "golpe de efecto" que otra cosa.

Ha insistido en que su objetivo es lograr un gobierno en solitario fuerte y sólido y no tener que estar "atado de manos a otras fuerzas, en debates absurdos de carácter exclusivamente ideológicos que nada tienen que ver con la gestión". Ha apelado por ello al sentido común de los votantes y al sentido de la oportunidad porque ahora es el momento de que voten al PP de Andalucía.

"ESPADAS ESCONDE A TRES EXPRESIDENTES"

De otro lado, Moreno ha indicado que mientras él no "esconde nunca" la marca PP --después de que los socialistas lo hayan acusado de ello--, el candidato del PSOE-A, Juan Espadas, "esconde a tres expresidentes y 30 años de gestión socialista" que no se ven por ningún lado de su campaña. "De algo se avergüenza para que ninguno de esos expresidentes no aparezca por ningún sitio", ha apuntado.

Juanma Moreno ha apelado a los andaluces para que voten "en libertad" el próximo 19 de junio, pese a que haya otros candidatos que estén diciendo lo que tienen o no que hacer.

"Que voten en libertad y sobre todo que no tengan miedo", ha expresado el presidente, para quien alguna formaciones intentan "introducir el miedo como variable de coacción electoral".