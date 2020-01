Moreno pide confianza a los andaluces para que el cambio político sea "profundo y duradero"

Actualizado 28/01/2020 13:23:44 CET

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apelado este martes a la confianza de los andaluces para que el "cambio profundo" que se ha iniciado en la comunidad con la llegada del nuevo Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) sea "profundo y duradero". Ha mostrado su preocupación, no obstante, por el hecho de que si el nuevo Gobierno central de PSOE y Podemos "acaba debilitando la solidaridad entre españoles, el camino del cambio andaluz puede torcerse".

Así se ha pronunciado el presidente en el debate extraordinario desarrollado en ante el Pleno del Parlamento sobre la situación de Andalucía un año después de la configuración del nuevo Gobierno autonómico, fruto del cambio político que se produjo en las elecciones de diciembre de 2018.

"Soy el presidente de todos los andaluces. Ante ellos respondo y rindo cuentas

hoy y siempre. En esta ocasión, comparecer no es una obligación política. Pero sí un compromiso personal en el que me siento respaldado por los miembros

del Consejo de Gobierno", ha indicado el presidente, quien ha confiado en que se desarrolle un debate "sereno, constructivo y cargado de rigor, que tiene que ser útil para todos los andaluces".

Moreno ha expresado que "humildemente" viene a este debate con la sensación de "haber hecho los deberes": "El primer hito del Gobierno del cambio es haber conseguido estabilidad institucional, política y presupuestaria. Fuente de algo tan capital en nuestros días, como es la confianza".

Tras un año del cambio, según ha señalado, Andalucía tiene hoy "un Gobierno sólido y cohesionado", en virtud de un pacto leal con los andaluces traducido en pactos de gobierno, entre PP-A y Ciudadanos, e investidura, entre PP-A y Vox, "que consolidan la estabilidad política e institucional en nuestra tierra".

Ha añadido que el Gobierno del cambio, además, ha hecho grandes esfuerzos para conseguir la actual estabilidad presupuestaria, lo que ha hecho posible la aprobación de dos presupuestos de la comunidad, el de 2019 y el de 2020, en tan sólo once meses.

¿"Andalucía funciona hoy mejor que hace un año", ha planteado el presidente, cuya respuesta ha sido que, "sinceramente, creo que hemos mejorado": "Para empezar, hemos generado la estabilidad y confianza necesaria para llevar Andalucía por el buen camino".

"Los resultados demuestran que vamos a mejor", según ha indicado Moreno, quien ha indicado que ello no sólo se debe a la puesta en marcha de "medidas innovadoras para mejorar la vida en Andalucía", sino también porque "hemos hecho aflorar una realidad oculta que abunda en la necesidad de hacer el profundo cambio que hemos iniciado en la gestión de la Junta de Andalucía". "Nos ha tocado gestionar un legado deficitario en un momento nacional e internacional, por decirlo de una forma fina, muy delicado", ha apuntado el presidente, en referencia a lo que encontró en la Junta tras casi cuatro décadas de gobiernos del PSOE-A.

A esos andaluces que piden que se llegue "más lejos", el presidente les ha querido mandar un mensaje: "Me gustaría pedirles que confíen en nosotros. Los grandes proyectos requieren bases sólidas y no retoques. El cambio histórico que construimos no se entiende si no es profundo y duradero. Estamos recorriendo un camino. Con el rumbo trazado, el ritmo ágil y la fuerza creciente".

Asimismo, ha garantizado que "al menor al menor indicio de error, estamos dispuestos a enderezar la senda". "No nos tiembla la mano si hay que rectificar. Hay mucho por resolver y mucho por mejorar", según ha apuntado Moreno.

El presidente también ha alertado de que si España "empeora" tras el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, Andalucía "va a verse arrastrada negativamente por la coyuntura nacional". Moreno ha mostrado especialmente su preocupación por las recetas económicas del nuevo Ejecutivo nacional y sus efectos sobre la creación de empleo y la economía. "La recetas económicas del Gobierno y sus socios no parecen buenas para España y, por tanto, no serán buenas para Andalucía", ha dicho.

Ha avisado también de que si el Gobierno central "acaba debilitando la solidaridad entre españoles, el camino del cambio andaluz puede torcerse". Ha confiado en que no sea así y a expresado su disposición a mantener una relación "leal y sincera" con el Gobierno central.