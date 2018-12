Moreno: Cs está "dejando la puerta abierta" a pactar con el PSOE-A tras el 2D

Actualizado 26/11/2018 10:55:42 CET

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado que el líder de Cs, Albert Rivera, esté "dejando la puerta abierta" a pactar con el PSOE-A tras las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre cuando dice que un gobierno de los socialistas con Podemos es peor que un gobierno socialista. "Ojo, porque todavía y después de las elecciones puede haber aquí un juego", ha dicho.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Moreno ha insistido en que Ciudadanos es la "única" fuerza con la que el PP-A llegaría a una "alianza", pero, "otra cosa es que Ciudadanos no quiera". "De las palabras de Rivera empiezo a interpretar que deja la puerta abierta a pactar con el PSOA-A, porque ha dicho algo parecido a que peor que un gobierno socialista es un gobierno socialista con Podemos", ha explicado.

Ante esto último, el candidato popular ha manifestado estar "de acuerdo", pero ha asegurado que la palabras de Rivera "están abriendo la puerta" a que el partido del candidato Juan Marín le diga al PSOE-A "no se vaya con Podemos que aquí está Ciudadanos". Por eso, ha augurado que ahora durante la campaña y tras los comicios "puede haber un juego".

Con todo, Moreno ha relatado que estamos ante las "elecciones más abiertas" de la historia de la autonomía de Andalucía donde "el 25 por ciento del electorado no ha decidido el voto". Las últimas encuestas conocidas otorgan a Susana Díaz la victoria, pero para el candidato del PP-A las encuestas "se vienen equivocando desde hace años" y no tienen en cuenta aspectos como el "voto oculto" que "conserva normalmente el PP en zonas del interior de Andalucía" ya que "hay gente que no expone" que vota a lo populares.

Un ejemplo de cuando las encuestas fallaron, según ha dicho, se dio en las últimas generales donde los sondeos "daban que iba a perder el PP y ganó en Andalucía con un millón y medio de votos". De momento, ha continuado, estamos ante unos comicios "muy abiertos", donde hay "cuatro actores y uno que quiere entrar", y donde los últimos días van a ser "claves" para ver cómo los partidos pueden aglutinar las abstención y los votos de los indecisos. Moreno ha asegurado que si su partido logra el "empujón" del electorado que está en duda el PP-A podría ganar y formar gobierno con Ciudadanos.

Sobre la posible entrada de Vox en el Parlamento andaluz, Moreno ha dicho que eso es algo que está por ver porque Vox es "el partido de moda del que todos los medios hablan" pero no cree que obtenga los resultados suficientes para tener representación. "Es un partido sobre el que desconozco su ideario político, sé que es un partido que no cree en las autonomías pero que se presenta a unas autonómicas", ha dicho, al tiempo que ha remachado que el PP-A es la única que "garantiza el cambio" para Andalucía que "quieren los andaluces".