Arrimadas asegura que Cs está "deseando" sumar con el PP para quitar a Andalucía la "losa" del PSOE-A

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que su partido está "deseando" poder sumar en Andalucía con fuerzas "que no han gobernado todavía como el PP-A" para que, tras los comicios del 2 de diciembre, se pueda liberar a la comunidad de la "losa" del PSOE-A y de Susana Díaz. "A pesar de que nos llamen perros, nosotros estamos deseando sumar", ha añadido.

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Arrimadas ha insistido en que el objetivo de su partido es "liderar" el cambio en Andalucía y para ello podría darse un adelantamiento de Ciudadanos al PP-A porque es algo que, según ha destacado, se ve en "muchos sondeos" por lo que "no es algo imposible". En este punto ha afeado la campaña de los populares, que están "nerviosos" y más pendientes de que la formación naranja "no les quita escaños" que de "cambiar el gobierno en Andalucía".

Esto último es algo que no le pasa al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, quien ha dicho ya "claramente" que Moreno sería un "buen vicepresidente". Según Arrimadas, el PP-A como "viejo partido" está pensando en "cuántos escaños saca" y no en un cambio, eso es algo que se ha evidenciado en su "comodidad" en la oposición todos estos años donde "votarles no ha servido para nada". Por eso, un nuevo gobierno en Andalucía tiene que estar liderado por Ciudadanos, que ya sólo en la oposición ha conseguido aplicar medidas como la del impuesto de sucesiones.

Arrimadas ha señalado que el resultado está en la mano de los andaluces el día 2 de diciembre y que lo que suceda será respetado por su partido pero, ante todo, ha querido dejar claro que si "hay sólo un escaño" de suma para lograr una alternativa a Susana Díaz y un cambio en Andalucía con el PP-A, Ciudadanos "lo va a intentar liderar" y de eso que "no quepa la menor duda". Además de esto, ha resaltado que su fuerza sale "a ganar" para que se puedan "levantar las alfombras y abrir las ventanas" de la Junta.

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha criticado la campaña del PSOE-A, una campaña "de perfil bajo" porque Susana Díaz "no quiere que los andaluces se enteren de que hay elecciones y no quiere la movilización". Así, ha reiterado que las encuestas ponen de manifiesto que se está "cerca de sumar para quitar al PSOE-A". Además, Arrimadas ha querido dejar claro que su partido no volverá a apoyar el PSOE-A como hizo hace cuatro años porque ahora "los tiempos y la situación han cambiado".

En este sentido ha asegurado que tras las últimas elecciones andaluzas, Ciudadanos le dio una "oportunidad única" a Susana Díaz para que demostrase "que no era lo mismo de siempre". Sin embargo, estos años han demostrado que "sí que lo es", al igual que su campaña cuyo lema debería ser "más de lo mismo y más PSOE". "Las cosas han cambiado, nosotros con nueve diputados hemos conseguidos cosas y Susana Díaz no tiene credibilidad para decir que va a cambiar algo respecto de lo que ha venido haciendo el PSOE", ha afirmado.

Por eso, ha remachado que Ciudadanos "no va a pactar con el PSOE-" y no va a hacer presidenta de la Junta a Susana Díaz "ni por activa ni por pasiva". De hecho, la decisión de Marín de romper el pacto con Díaz fue "inteligente" y, aunque Ciudadanos salga "a ganar", está "deseando sumar" y ya se lo han ofrecido a Moreno, que sería un "buen vicepresidente" de un gobierno presidido por Juan Marín.

En cuanto a la posible entrada de Vox en el Parlamento, la diputada catalana ha dicho que va a ser "muy prudente" hasta que no se sepan los resultados de las elecciones. Aquí ha puesto de ejemplo cuando le preguntaban por si pactaría con Unió tras las últimas catalanas y el partido de Durán i Lleida no consiguió representación parlamentaria. Por este motivo Arrimadas ha dicho que no quiere hacer la campaña "en base a fuerzas extraparlamentarias" porque "no se puede perder la oportunidad de votar a fuerzas que puedan garantizar el cambio".