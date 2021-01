Moreno preside este viernes la reunión del comité de expertos que decidirá endurecer las restricciones

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este viernes la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), que asesora a su Gobierno en relación con la pandemia del coronavirus, para decidir un endurecimiento de las actuales restricciones, con el fin de frenar el rápido ritmo de contagios que se está produciendo en esta tercera ola.

Moreno no ha concretado este jueves en qué consistirán esas nuevas restricciones, pero si ha avanzado que afectarán, principalmente, a la movilidad, y a la actividad económica.

El presidente ha insistido en apelar a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

Moreno ha alertado sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes y ha advertido de que ni la Junta ni ninguna administración puede "estar en las casas ni en fiestas clandestinas".

Como se recordará, este lunes 11 entraron en vigor las nuevas restricciones decididas por el Gobierno andaluz para frenar los contagios de coronavirus en la comunidad autónoma, una vez que han pasado las fiestas navideñas. El objetivo era que se mantuvieran vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de este mes.

Así, Andalucía vuelve a estar cerrada perimetralmente y sólo se podrá entrar y salir de la comunidad por causas justificadas. Por el momento, se decidió mantener la movilidad entre provincias, aunque con una revisión permanente por si hubiera que limitarla en algún momento por consejo de los expertos.

Asimismo, el toque de queda se fija entre las 22,00 y las 6,00 horas, adelantándose en una hora en su inicio puesto que durante el periodo navideño se amplió hasta las 23,00 horas.

Se mantiene el cierre perimetral de los ocho municipios del Campo de Gibraltar con una alta tasa de contagios, mientras que también se decide el cierre perimetral del municipio de Añora (Córdoba). Esta localidad, junto a La Línea de la Concepción (Cádiz) son las dos únicas de Andalucía que se encuentran en nivel cuatro, grado dos, de manera que se ha decidido restringir toda la actividad comercial, de hostelería y de ocio.

Desde este lunes, hay once distritos sanitarios en nivel cuatro de alerta, en las provincia de Jaén, de Granada, de Córdoba, de Almería y de Cádiz, mientras que el resto de Andalucía se mantiene en nivel 3 y 2 de alerta.

En lo que respecta a la actividad económica, se ha vuelto a fijar desde este lunes el cierre de los negocios de la hostelería en general a las 18,00 horas, mientras que el sector del comercio cerrará a las 20,00 horas.

En relación con el sector de la hostelería, las cafeterías sí podrán abrir hasta las 20,00 horas, siempre que no se sirvan bebidas alcohólicas. Respecto a los negocios de hostelería que preparen platos, los ciudadanos podrán recoger pedidos en ellos hasta las 21,30 horas. Se podrán encargar por teléfono hasta las 22,30 horas para ser entregados a domicilio hasta las 23,30 horas.

De otro lado, el curso escolar en etapa obligatoria se mantiene "con normalidad como hasta ahora", mientras que en el caso de la universidad las clases serán 'on line' exclusivamente sólo en aquellos centros que se encuentren en zonas con nivel cuatro de alerta, esto es, Granada, Jaén, Almería y Jerez.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, manifestó este miércoles que la previsión es que las nuevas restricciones se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el sábado y que entren en vigor en la noche del domingo al lunes 18.