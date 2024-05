El presidente de la Junta defiende la participación en aquellas negociaciones con la Colonia británica que afecten a Andalucía

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha invocado este jueves en el Pleno del Parlamento el Estatuto de Autonomía de Andalucía para reclamar, como prevé este, información del Gobierno de la negociación con el Reino Unido sobre Gibraltar y tener una silla en la delegación negociadora.

Este aval jurídico le ha servido para trazar un paralelismo sobre la actitud que tendría el Gobierno en caso de que hubiera una negociación con Francia en la que pudiera estar presente el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

En una pregunta del Grupo Popular sobre Andalucía y las políticas de la Unión Europea, Moreno se ha planteado un supuesto, una negociación entre España y Francia por un litigio sobre los Pirineos, para preguntarse si "alguien se le pasa por la cabeza que no estuviera Cataluña".

Tras poner de manifiesto que el Estatuto de Autonomía "nos otorga esa posibilidad" sobre recibir información de esas negociaciones y tener presencia en ella, reivindicaciones que ha asegurado "no se están cumpliendo" cuando "tenemos la legitimidad del Estatuto de Autonomía", Moreno ha sostenido que "no lo hacemos por capricho" para defender que la negociación sobre Gibraltar "puede ser de dos o cuatro" por cuanto el Reino Unido "siempre incorpora a Gibraltar".

Ha dicho que la reivindicación de Andalucía "va más allá de la frontera" para apuntar contra "el régimen fiscal" gibraltareño, del que ha asegurado que propicia "un desnivel de renta de 9 a 1" entre los habitantes de la colonia británica y la Comarca del Campo de Gibraltar.

"Mientras siga esa diferencia es imposible que puede recuperarse el Campo de Gibraltar", ha proclamado el presidente andaluz, quien ha demandado "una fiscalidad especial" para los municipios andaluz, reclamación a la que ha sumado que "hacen falta inversiones de la Unión Europea para infraestructuras que nos permita competir con Gibraltar".

"Reclamamos el derecho a vivir en igualdad de condiciones", ha blandido Moreno, convencido de que esa desigualdad en la renta "paraliza y degrada una zona donde viven 300.000 andaluces", antes de insistir en "el derecho a ser informados y participar" en la negociación sobre Gibraltar.

El presidente andaluz ha planteado por segunda ocasión este debate en el Pleno después de que empleara este argumento en una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, a la que ha planteado este jueves acabar con el "gran paraíso fiscal" de Gibraltar y, en consecuencia, con la brecha existente entre los trabajadores del Peñón y de La Línea y el resto de esa comarca gaditana, al tiempo que ha defendido la participación en aquellas negociaciones con la Colonia británica que afecten a Andalucía.

Tras defender un grado de cumplimiento del 75% de los acuerdos de la Junta para el Campo de Gibraltar entre las medidas diseñadas para afrontar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha instado a Nieto a que traslade al Gobierno de España que, como establece el Estatuto de Autonomía, "Andalucía estará informada e incluso participará en negociaciones que influyan o afecten al territorio de Andalucía. Y Gibraltar afecta de manera directa al territorio andaluz".

"Desde el Gobierno andaluz, evidentemente, no queremos ocupar competencias que no son nuestras, pero sí queremos que la brecha que hay respecto a la renta per cápita de vecinos de la Línea, que está en torno a 11.000 euros, y la que tiene un gibraltareño, que ronda los 90.000 euros, acabar con esa diferencia, y para ello hay que acabar con los paraísos fiscales", ha añadido Moreno.

RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE EN LA LÍNEA

Nieto, en su intervención, ha puesto en duda el grado de cumplimiento de los acuerdos de la Junta en el Campo de Gibraltar y ha criticado una foto de Moreno con los alcaldes de esa comarca para abordar cuestiones relativas al Brexit y el inminente acuerdo con el Peñón, "en la que aparece ante ellos de pie, para pontificar", y que ha mostrado desde su escaño.

Para ello, ha puesto como ejemplo lo sucedido con la residencia de tiempo libre de la Línea. "Ese 75% de cumplimiento es falso, presidente. A un trabajador o una trabajadora de la residencia de tiempo libre de este municipio, de la concesión le puede decir lo del cumplimiento, que en ese acuerdo era una residencia que ahora está cerrada porque la van a vender", le ha interpelado Nieto.

Al respecto, Moreno ha destacado que los trabajadores que tenía dicha residencia "eran fijos discontinuos y, con un acuerdo sindical, pasan a tiempo completo, a personal de la Junta de Andalucía. Con reconocimiento y felicitación de las organizaciones sindicales".