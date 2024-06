Moreno reclama un PSOE "moderado y viable" porque "España necesita alternancia"

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este jueves en el Pleno del Parlamento por tener enfrente "un Partido Socialista fuerte, viable y moderado" con la premisa de que "España necesita un Partido Socialista" por cuanto ha esgrimido que "España necesita alternancia".

"Reflexionen y trabajen por Andalucía", ha dicho Moreno a la bancada que ocupa el Grupo Socialista, a cuyos integrantes también les ha planteado que "hoy he escuchado mucha risa", un comportamiento que ha asegurado no entender con la premisa de que "algo no va bien en el Partido Socialista cuando los andaluces les dan la espalda", desde un punto de vista electoral, un hecho que ha calificado "no es para reírse".

El presidente andaluz se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta que le ha hecho el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, sobre las medidas para garantizar la igualdad de los andaluces con el resto de los españoles.

Moreno ha planteado también que el Partido Socialista "puede agonizar" como consecuencia de su estrategia para la gobernabilidad en España, a la que ha atribuido que "puede llevar al PSOE a un desastre en términos políticos", de lo que ha concluido que "no es bueno para España".

Moreno, que ha agradecido "un respaldo generoso de la mayoría de los andaluces" en las elecciones al Parlamento Europeo del domingo donde el PP fue el ganador con 1,1 millones de votos y casi seis puntos de diferencia sobre el PSOE-A, ha subrayado particularmente el caso de la victoria en la provincia de Sevilla porque hasta ahora no se había producido una victoria del PP-A en estos comicios ni en unas elecciones generales, dos techos electorales rotos en las dos últimas citas.

Como razón de estos triunfos electorales Moreno ha invocado "la vía andaluza", de la que ha concluido que "los andaluces se sienten cómodos con esa vía" y, por extensión, desechan "el grito, el insulto, la mentira".

El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido una gestión que ha caracterizado con "una defensa a ultranza de los intereses de Andalucía" ante un escenario que ha descrito como "no hay reparto en el que Andalucía no salga mal parada".

Ha instado al Gobierno a que "tome conciencia" de que "éste no es el camino correcto", por cuanto ha planteado que "España necesita Andalucía", región de la que ha reivindicado que "es leal al proyecto común".

Ha advertido al PSOE de que "cuando se radicaliza, ocurre que hay una parte de la sociedad que no los comprende, incluso, sus propios votantes", antes de augurar sobre el debate de la gobernabilidad de Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo que "ese ganador van a ser los independentistas catalanes y va a haber un perdedor que va a ser el pueblo de Andalucía", antes de anunciar que "vamos a hacer valer el peso de Andalucía, histórico, demográfico, y económico".

MARTÍN: ANDALUCÍA HA DADO LA ESPALDA A PARTIDOS QUE ROMPEN LA IGUALDAD

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha subrayado este jueves que los andaluces "han dado la espalda a una oposición a la que no le importa dinamitar el Estado de derecho y quebrar principios consensuados desde hace décadas, como la igualdad de los españoles, con el único objetivo de mantener a su jefe en el sillón de la Moncloa", según una nota de este partido.

Durante su intervención en la sesión de control al presidente de la Junta, ha agradecido el apoyo al millón cien mil andaluces de las ocho provincias que han confiado en el Partido Popular "y en una forma de hacer política basada en la igualdad de los andaluces con el resto de españoles, y también basada en atender a los ciudadanos y ofrecer soluciones a través del diálogo y el consenso".

"Y de la misma manera, los andaluces han vuelto a dar la espalda a una oposición estridente, mucho más faltona que trabajadora y solo constructiva cuando se trata de levantar muros que dividan a la sociedad en los buenos y los malos", ha asegurado.

Martín ha señalado que lamentablemente PP se ha quedado solo en la defensa de los intereses de los andaluces, de lo que ha puesto como ejemplo la instalación de un busto de homenaje a Manuel Clavero Arévalo, "una figura determinante para que hoy Andalucía disfrute de las mayores cotas de autogobierno y ejemplo de un político capaz de anteponer Andalucía por delante de sus cargos o responsabilidades".

Ha observado que "más de 40 años después, la máxima de ‘no más que las demás, pero, desde luego, no menos que nadie’ vuelve a cobrar vigencia cuando uno observa la larga lista de agravios que viene soportando nuestra comunidad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al que no nos cansaremos de definir como el más anti andaluz de la historia".

Martín ha enfatizado que el año que llevamos de legislatura "se resume en la aprobación de una única ley, tan injusta y arbitraria como la de la amnistía, que va contra la igualdad de los españoles y los andaluces, la separación de poderes o la seguridad jurídica de los ciudadanos, concebida única y exclusivamente para mantener a un político en el poder".

Ha enumerado además cómo el Gobierno socialista relega a Andalucía a la cola en inversión por habitante o nivel de ejecución de los presupuestos generales; margina a nuestra región en las inversiones para la red de transporte de energía eléctrica, o deja de desarrollar las tan necesarias obras hidráulicas.

"Y mantiene un sistema de financiación injusto por el que la comunidad más poblada de España pierde 1.400 millones de euros anuales que podía destinar a complementar unos servicios públicos de calidad", ha añadido Martín, quien ha reclamado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "en la próxima visita a Andalucía dé el mismo titular que ha dado hoy sobre tratamiento singular en materia de financiación para Cataluña cambiando el nombre de esa comunidad por el de la nuestra".

Ha lamentado que "el PSOE andaluz se limita a actuar como mero aplaudidor que ovaciona todo lo que venga de Sánchez jaleando a prófugos o a condenados por prevaricación y malversación; apoyando que se hagan leyes a medida de quienes quieren romper el Estado e incluso, ya vimos al señor Espadas, aplaudiendo a rabiar y dando las gracias a la esposa del presidente, imputada por corrupción y tráfico de influencias. ¿Gracias por qué, señor Espadas, por estar investigada por corrupción?".

Para el portavoz parlamentario, da la sensación de que "el PSOE andaluz se ha convertido en una enorme ballena varada en la playa, incapaz de moverse y aplastada por su propio peso, el que le da el haberse convertido en una mera delegación servil de Pedro Sánchez en sus castigos a Andalucía y el de la mochila de dos décadas de corrupción socialista".

Una corrupción, ha reprochado, "que al igual que han hecho con la amnistía, ahora quieren borrar como si nunca se hubiese producido, investigado, juzgado y condenado por más de veinte jueces a lo largo de 20 años".

"Ésa es su forma de concebir la separación de poderes, cuando hay algo de la justicia que no les gusta, se cambian las leyes, porque ya sabemos de quién depende la Fiscalía y de quién también el Constitucional, a tenor de las últimas noticias sobre el caso ERE", ha dicho en alusión a las informaciones sobre que la ponencia de la sentencia del Tribunal Constitucional ante un recurso se plantea anular la sentencia de los ERE por el delito de prevaricación. "Si no hay independencia judicial, no hay democracia", ha lamentado.