Muere el hombre herido en Jaén en el incendio de una vivienda de La Glorieta

Bomberos de Jaén que han intervenido en la extinción del incendio. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre herido en el incendio declarado este martes en una vivienda del barrio de La Glorieta, en Jaén, ha fallecido al no poder superar la gravedad de las heridas, según han informado a Europa Press desde la Policía Nacional.

El suceso tuvo lugar en torno a las 7,30 horas en una vivienda situada en la cuarta planta del número 11 de la Ronda Astrónomo Aljayyani, donde intervino una quincena de bomberos para extinguirlas llamas, según precisó el Ayuntamiento.

En el interior del inmueble se encontraban dos varones y una mascota. El propietario logró salir por su propio pie junto con el animal, mientras que la segunda persona tuvo que ser rescatada por los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

El hombre fue atendido por inhalación de humo y fue "evacuado en estado muy grave por los servicios de emergencias al Hospital de Jaén", aunque, finalmente, no ha podido superar el alcance de las lesiones y ha fallecido.

Por precaución, el bloque de viviendas fue desalojado durante la intervención. En el operativo, participaron 15 bomberos, que se han desplazado hasta el lugar con tres vehículos: una bomba ligera, una bomba pesada y un furgón de salvamento.

Asimismo, han intervenido agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que, como es habitual en caso de incendio, se ha hecho cargo de la investigación.

El Ayuntamiento, de su lado, apuntó a primera hora de la mañana, al comunicar el suceso, que, "según las primeras informaciones, el incendio podría haberse originado al caer una vela sobre un colchón y que habría comenzado a arder".