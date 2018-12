Muere una persona en un incendio de vivienda en Baza (Granada)

Actualizado 22/12/2018 13:11:07 CET

BAZA (GRANADA), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado fallecida en un incendio de vivienda que se ha declarado en la madrugada de este sábado en el municipio granadino de Baza, según ha informado en un comunicado el servicio Emergencias 112.

Fuentes de Policía Nacional han concretado a Europa Press que la persona fallecida es un varón de 32 años, cuyo cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para practicarle la autopsia, cuyo su resultado, junto a la investigación que se está realizando en la zona, detallarán las circunstancias del suceso.

No obstante, las mismas fuentes han asegurado que todo apunta a que no ha sido provocado, sino que se trata de un fuego fortuito, algo que no ha podido confirmarse con la inspección ocular ya realizada.

El 112 ha relatado que el incendio ha comenzado sobre las 6,20 horas de la mañana de este sábado, cuando un testigo le ha avisado de que veía humo saliendo de un piso en la calle Sor Florencia de la citada localidad granadina.

De inmediato, desde la sala del centro coordinador se ha activado a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061.

Efectivos de Bomberos y sanitarios han confirmado al 112 que han practicado tareas de reanimación a una persona que se encontraba en el interior del inmueble y que, finalmente, ha resultado fallecida. Se investigan las causas que han rodeado el suceso, aunque, según el 112, la muerte de esta persona ha podido deberse a una intoxicación por humo originado en un brasero.

Durante la intervención de los servicios de emergencia en el lugar y las tareas de ventilación de Bomberos, los vecinos del inmueble afectado han sido desalojados de manera preventiva.