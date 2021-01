La multinacional andaluza Media Interactiva abonará un plus mensual a la plantilla para contribuir al teletrabajo

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Media Interactiva, multinacional andaluza especializada en tecnología y contenido educativo, mantiene a sus empleados en situación de teletrabajo, ante la no remisión de la pandemia y siguiendo las recomendaciones sanitarias y ha decidido abonar un plus mensual por este concepto, "derivado de los buenos resultados que todo el equipo está ofreciendo con el trabajo en remoto".

Dado el objetivo de Media Interactiva de mantener a la plantilla trabajando desde casa durante los próximos meses, "hasta que se puedan garantizar unas condiciones seguras en el entorno de trabajo", la organización ha procedido al alquiler de sus actuales oficinas en Tomares (Sevilla), según ha explicado en un comunicado.

Sin embargo, los empleados mantendrán un pequeño espacio, en el mismo edificio, de cara a poder organizar reuniones y encuentros con clientes que "se consideren estrictamente necesarios durante el tiempo en que se mantenga el trabajo en remoto".

La compañía ha explicado que se trata de unas instalaciones "modernas y vanguardistas, concebidas como un espacio abierto y colaborativo para fomentar el trabajo en equipo". La idea es que parte de ese alquiler se reinvierta en los miembros del equipo, "a modo de plus mensual, para ayudarles con los gastos de internet y electricidad", ha precisado.

PROYECTO DE NUEVAS OFICINAS

El alquiler de estas oficinas constituye el primer paso para un proyecto más ambicioso: el de una nueva sede, también en Tomares, construida desde cero en unos terrenos del municipio. La empresa está centrada en el proyecto de un nuevo edificio de "muy bajo consumo energético, con un impacto mínimo sobre el medio ambiente y enfocado a la salud y el bienestar de los ocupantes".

La HR Chief Officer de Media Interactiva, Laura Morillo, ha señalado que "desde Media Interactiva se quiere devolver al pueblo de Tomares todo lo que nos ha dado durante estos años, poniendo a su disposición un nuevo edificio que podrá ser utilizado por todos". "La sede que estamos proyectando va a estar a la vanguardia en sostenibilidad y ecología y tiene el objetivo de promover el bienestar y los espacios de trabajo saludables y flexibles", ha detallado.

De esta forma, las nuevas instalaciones de Media Interactiva, además de disponer de los puestos de trabajo y salas de formación necesarias, contendrán un laboratorio, salas de meditación, gimnasio, zonas verdes y puntos de recarga para coches eléctricos. Un edificio que cumplirá, desde su base, "con los criterios de arquitectura y orientación del Feng Shui".

Además, estas nuevas instalaciones buscan obtener la máxima puntuación de las certificaciones LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y WELL, siendo ésta "la primera certificación centrada exclusivamente en la salud y el confort de los usuarios", otorgada por el International Well Building Institut.

La futura sede de Media Interactiva también prevé el cumplimiento con lo dispuesto en la nueva directiva referida a edificios Nearly Zero Energy Building (nZEB). De hecho, está concebida como el primer edificio de la provincia de Sevilla que contará con estas certificaciones Leed y Well.

MEDIA INTERACTIVA

Media Interactiva, grupo empresarial líder en tecnología y contenido educativo, entrena a 500.000 personas en todo el mundo, desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software que demandan los profesionales TIC.

Con sede central en Tomares (Sevilla), cuenta con una plantilla de en torno a 100 profesionales (de ellos 60 puestos directos) y equipos en España, Estados Unidos, Ucrania e India. Sus productos y soluciones se comercializan en 123 países de los cinco continentes.