Música, baile y talleres integran la X edición del festival internacional Swing de Monachil (Granada)

El próximo 21 de julio comienza la X edición del festival internacional Swing de Monachil (Granada), un proyecto cultural organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento del municipio que se extenderá hasta el 24 de julio con las actuaciones de ocho bandas de swing, talleres relacionados con la moda y el turismo local, así como demostraciones de bailes.

El festival ha sido presentado por la diputada de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez Abad, quien ha destacado "que el festival de Swing de Monachil es un proyecto pionero en Andalucía, desde el inicio tuvo una gran acogida no solo de los vecinos del municipio sino de un gran número de visitantes que aún se mantienen".

"Lo más resaltable de este evento es la inclusión de todos los sectores de la población, de colectivos, asociaciones o empresas locales. Es, por tanto, un proyecto cultural, social y turístico, que inyecta además de un impulso económico al pueblo durante los días de su celebración", ha señalado Gómez Abad.

Mientras tanto, el alcalde, José Morales, ha explicado que, como cada año, el festival presentará una programación de calidad, con la actuación de grupos nacionales e internacionales. Además, una característica especial del evento es que "se concede la misma importancia tanto al aspecto musical como al baile".

Para el jueves 21 de julio, está programado un homenaje al swing como banda sonora del cine, que estará a cargo de La Petite Suite Band. Además, se podrá disfrutar de un mercadillo vintage y del tapeo en los locales cercanos. El viernes 22 se celebrarán por la mañana actividades y talleres de baile, moda y maquillaje.

Por la noche se presentarán las bandas Lavin Band, The Class of '58 y Zoot Suiters en el parque de los Aragones, en el casco antiguo de Monachil. Mientras tanto, el sábado 23 los visitantes podrán realizar rutas turísticas guiadas por el municipio y luego actuarán los grupos Dómisol Sisters, Mike Sánchez & his Band y Big Band de Atarfe, con una mezcla de piano, rock and roll y boogie boogie.

El cierre del festival será el domingo 24 de julio con el show de bailarines internacionales y una tarde de piscina en el hotel Granada Palace con la música a cargo de Monachili Peppers y el Dj Joan Blow Up.