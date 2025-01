Nieto acusa de "trilerismo político" al Gobierno de España a cuenta del decreto ómnibus

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha acusado este jueves al Gobierno de España de ejercer el "trilerismo político" a cuenta del decreto ómnibus, después de que el Ejecutivo central culpe al PP de que no haya tenido el refrendo del Congreso de los Diputados dicho decreto, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Ramón Carrasco, y los decanos de los colegios provinciales de Andalucía, Nieto ha afirmado que "hoy sería un día perfecto si en el día de ayer no hubiésemos visto una nueva manifestación del trilerismo político, una nueva forma de abusar de un parlamento en el que, tal y como ocurrió con la Ley 1.25, nos damos cuenta de que hay un objetivo del Gobierno y del grupo que le sustenta que no es mejorar la atención a los ciudadanos".

Tampoco busca el Ejecutivo central, en opinión de Nieto, dar "más derechos" a los ciudadanos, ni tampoco "atender sus demandas, sino que" lo que persigue es "sacar tajada política y entregar un caramelo envenenado con un decreto trampa", diciendo que, "o me apruebas todo o no sale esta parte que ya sabemos que estás de acuerdo".

La consecuencia de ello es que "en este momento se ha generado una incertidumbre injustificada en las personas mayores, que tienen que saber que no corre ningún riesgo la actualización de su pensión", lamentando también Nieto que "se está creando incomodidad a los usuarios del transporte público, porque el Gobierno de España y el PSOE los quiere coger como rehenes de una estrategia que responde a un interés egoísta parlamentario y no al interés general, y hay unos trabajadores, los que se vean afectados por el Salario Mínimo Interprofesional, que también están siendo utilizados en ese objetivo".

A este respecto, Nieto, quien ha llamado a "quitarle la careta a quien actúa de esa forma", ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que lleve al Parlamento los presupuestos generales que tenía que haber llevado, como exige la ley, al final del año 2024, que los lleve ya, y que se demuestre si el Gobierno de España tiene capacidad para conseguir una mayoría que le dé soporte a su paquete legislativo".

Por eso, Nieto espera que "Montero no sea parte de esa comparsa y no sea la que porte ese caramelo envenenado, para que los demás pequen y acepten la trampa, y que seamos capaces de visualizar una realidad tan normal como la que tienen, por ejemplo, países como Alemania", donde, "cuando un partido político no tiene capacidad para impulsar su paquete legislativo, para impulsar su proyecto de gobierno, convoca elecciones y punto, y no usa a los ciudadanos de rehenes para sacar ventaja política".

Eso, según ha concluido Nieto, "es lo que está pasando ahora, y ojalá el Gobierno de España se dedicara a lo que se dedica el Gobierno de la Junta de Andalucía, a hablar con los sectores, a sentarse con los colectivos, a atender sus demandas y a mejorar los servicios públicos, en lugar de a esa política 'fake', que tanto daño nos está haciendo como país, como sociedad y también como imagen de la política".