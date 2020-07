Nieto, a Aguilera: "IU está donde estaba, no traba el consenso, no usurpa espacio compartido ni cambia de organización"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha respondido este miércoles a su compañera de bancada, miembro de Anticapitalista, Ángela Aguilera, que "se confunde" al afirmar que la "la única anomalía" que hay dentro de la confluencia es que IU ha "cambiado de posición" respecto a Adelante Andalucía.

"IU está donde estaba, no ha trabado el consenso, no ha usurpado un espacio compartido, no ha cambiado de organización ni ha registrado otras marcas", ha apostillado Nieto a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde se ha mostrado convencida de que "cuando todo esto se resuelva, lo demás, que son debates políticos saludables y estimulantes, se pueden afrontar" pero esto será "cuando recuperemos unas reglas del juego democráticas".

Nieto ha insistido en que dentro de Adelante se vienen produciendo "anomalías democráticas", especialmente en los últimos meses, porque se ha roto "una forma de trabajar consensuada, de tomar decisiones sobre la base de la horizontalidad".

"Esto se ha quebrado, y cuando se ha quebrado es una anomalía democrática y no hay capacidad de afrontar debates políticos que deberán ser posteriores si no se restituye ese deseado consenso y horizontalidad que inspiró la fórmula de trabajo habitual dentro de la confluencia", ha abundado la dirigente de IU.

Así las cosas, ha lamentado que las peticiones que ha hecho IU a Anticapitalistas para que retiren la marca de Adelante del registro de partidos políticos del Ministerio del Interior "no han sido atendidas".

Y es que, como ha recalcado Inmaculada Nieto, "IU sigue en los criterios de trabajo unitario, de consenso, participación horizontal y respeto de las partes" que, como ha apostillado, "son cuestiones de primero de democracia".

"Hay que volver a esa forma de funcionar, es la única manera de garantizar que un espacio plural aborde sus matices políticos", insiste la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, que ha garantizado que el grupo tiene "buena salud", apuntado que en el ámbito de lo institucional "nuestro cometido es fiscalizar al Gobierno y hacer propuestas políticas alternativas y ahí no hay problema pues no es un órgano de decisión política sino de representación de nuestros votantes".

Con todo, Nieto se ha mostrado convencida de que los miembros de la confluencia se reunirán antes del verano para abordar este asunto, si bien ha incidido en que "hay que atender estos temas pero dedicarle el menor tiempo posible" por que "la mayor energía debemos ponerla a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los andaluces".