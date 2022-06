Nieto (Por Andalucía) llega a la sede de IU para seguir la noche electoral sin hacer comentarios

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha llegado este domingo a la sede de IU Andalucía, donde seguirá la noche electoral, acompañada de la líder regional de Más País, Esperanza Gómez, y el candidato de Podemos en la coalición, Juan Antonio Delgado y sin hacer comentarios.

Nieto se ha limitado a dar las buenas noches a los periodistas antes de ingresar cerca de las 20,00 horas a la sede de IU y reunirse allí con su equipo de campaña, junto al que ha recibido los sondeos a pie de urna de de GAD3 para RTVE y la FORTA, que le augura entre 4 y 5 escaños, y el de Target Point para "El Debate", que le estima entre 6 y 7 escaños.

Desde la coalición, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, no se ha reaccionado a estos pronósticos, indicándose apenas que no se espera que Nieto haga comentarios sobre los resultados hasta que el escrutinio no esté prácticamente concluido.