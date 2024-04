Nieto espera inaugurar la nueva Ciudad de la Justicia de Lucena (Córdoba) "en breve" y dar "un salto de calidad"

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha dicho este miércoles confiar en poder asistir "en un plazo muy breve" a la inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia de Lucena (Córdoba), que ya está construida, tras "una inversión de más de cinco millones de euros" y habiendo acumulado "un retraso de nueve meses", achacable al proceso, no concluido, de instalación de un transformador eléctrico en la nueva sede judicial, cuya puesta en marcha supondrá "un salto definitivo en la calidad del servicio de justicia en Lucena".

Así ha respondido Nieto, en la Comisión Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento andaluz, después de que la parlamentaria del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio le preguntara "qué gestiones quedan pendientes, tanto para el transformador y el suministro eléctrico, como para el mobiliario" del que se debe dotar a la nueva sede judicial de Lucena y que se adjudicó "el pasado 3 de marzo", para que así "los señalamientos" en la misma "puedan darse lo antes posible".

Junto a ello, Ambrosio ha pedido a Nieto que no le diera una nueva fecha de apertura de la Ciudad de la Justicia, recordando que "en febrero de 2021 anunciaron el inicio de la obra, que no se produjo hasta agosto" de ese año, y con un plazo de ejecución de 18 meses, pero "dos años después", ya "en julio de 2023, se suspende la obra por diferencias con la empresa suministradora de electricidad sobre la ubicación del transformador", anunciando la Junta en septiembre de 2023 que la nueva sede estaría abierta antes del fin de 2023, siendo el propio Nieto quien, "con la obra ya finalizada", anunció el pasado octubre "que en enero" de 2024 "ya habrá señalamientos en la sede judicial de Lucena".

Ante esto, Nieto ha aclarado que "hace un año" la obra ya "estaba perfectamente concluida y pendiente de la resolución de un problema, cada día más inexplicable, en relación al transformador, que en el último momento Endesa exigió que se instalara en la sede judicial", que "tiene en este momento un retraso, sobre el plazo inicialmente previsto en la obra, de nueve meses".

De esos nueve meses, según ha precisado el consejero, "seis se circunscriben a lo que tiene que ver con el transformador de Endesa, y los tres siguientes en gran medida se recuperaron y, de hecho, hubiera podido realizarse la apertura de la sede judicial, sin ningún problema", si no fuera por las "circunstancias referidas al transformador".

En cuanto al contrato para la adqusición del mobiliario para la nueva sede judicial, Nieto ha asegurado que "no tiene ningún problema", es más, "estamos reteniendo la entrega de ese mobiliario, que tenía que haberse efectuado anteriormente y que no se ha podido realizar", y entre tanto "estamos presionando con todo lo que podemos para que esta empresa entienda que hay un servicio público que se está viendo condicionado por un problema que no tiene nada que ver con la Administración pública, ni siquiera con la otra empresa, que es la que realiza la obra de la sede judicial de Lucena".

La cuestión, según ha concluido, es que "se ha realizado una inversión de más de cinco millones de euros", y "se va a conseguir que Lucena pase de unos escasos 780 metros cuadrados", en su actual sede judicial, a los "3.960 metros cuadrados" que tendrá la nueva, confiando Nieto en que su inauguración "se realice en un periodo de tiempo muy breve y que suponga un salto definitivo en la calidad del servicio de justicia en Lucena".