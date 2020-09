Nieto (IU): No cabe debate ni negociación entre los miembros de Adelante hasta que vuelva "la normalidad democrática"

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política Institucional de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado este miércoles que en el seno de la confluencia andaluza no cabe debate ni negociación "hasta que vuelva la normalidad democrática" que se ha visto alterada, según ha apuntado, por el "secuestro" de la marca por parte de Anticapitalistas.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Nieto ha afirmado que "el devenir que Anticapitalistas quiera conferir a Adelante Andalucía no es un recorrido que podamos enmarcar en el ámbito de ninguna negociación política por cuanto el espacio que compartimos como coalición está secuestrado por parte de Anticapitalista".

Así, ha lamentado que "se ha roto la democracia interna y las reglas del juego democrático de la que no habíamos dotado todos en horizontalidad y respeto entre las organizaciones".

"Si se restablece la democracia interna, se puede hablar de todo", ha sostenido Nieto, que avisa de que no se puede consensuar el futuro del espacio que comparten "con decisiones unilaterales que rompen la horizontalidad y quiebran las reglas del juego democrático" ya que mientras eso ocurra "no hay nada que negociar ni nada que hablar".

Tras asegurar que este debate no afecta al grupo parlamentario, que continúa trabajando sobre los problemas cotidianos de los andaluces, la dirigente de IU ha defendido que el problema entre las fuerzas que componen Adelante "se resolverán volviendo a la democracia interna, a la horizontalidad y al respeto entre las partes".

"No cabe debate político ni negociación política alguna mientras que la normalidad democrática no se restablezca", ha insistido Nieto, explicando que, de hecho, ha afirmado que "no hay negociación política" ahora y que lo que existe es "una petición formal sobre la mesa de restituir la normalidad democrática" por parte de IU.