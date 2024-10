Nieto pide "disculpas" a las víctimas del terrorismo frente a quienes hacen "como que nunca existió ETA"

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha pedido "disculpas" este martes a las víctimas del terrorismo, frente quienes "quieren hacer como que nunca existió ETA", después de el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del Pleno de este martes la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos etarras.

En este sentido y a preguntas de los periodistas, Nieto ha opinado que "las víctimas del terrorismo, que deberían ser una de esas partes de la sociedad más vulnerables, que han pasado situaciones absolutamente críticas, indescriptibles y difícilmente asumibles por cualquiera de nosotros, pues no merecen vivir situaciones como las que están viviendo en los últimos años, y particularmente en el día de ayer", al conocerse las consecuencias de la mencionada modificación legal, y ha defendido que "hay que hacer una revisión".

Junto a ello, ha recordado que el presidente nacional de su partido, el PP, Alberto Núñez Feijóo, "llamó personalmente a los responsables de las asociaciones de víctimas del terrorismo para pedirles disculpas porque seguro que ha habido algún error en esa tramitación, pero también tengo que decirles que la manera en la que el Gobierno de España, la mayoría parlamentaria, que se ha constituido y que ha permitido no legislar, porque no se permite legislar, pero sí iniciar una legislatura más vacía que otra cosa, la manera en la que está utilizando el trámite legislativo lleva a situaciones de este tipo, lleva a generar una desconfianza que no es buena para nadie".

Así y desde su experiencia de trabajo, "tanto en el Parlamento de Andalucía, como en el Congreso de los Diputados", Nieto ha avisado que, "cuando desaparece la confianza entre los grupos parlamentarios a la hora de tramitar una norma, quien sufre es la sociedad, porque se ralentiza absolutamente cualquier paso que se da a lo largo de toda la actividad parlamentaria, y creo que lo que sucedió ayer va a ser algo muy negativo que va a tener consecuencias en el presente y en el futuro".

De hecho, el consejero de Justicia ha concluido que "va a ser difícil que se pueda alcanzar un acuerdo con un Gobierno que no tiene ningún empacho en colarte por detrás un artículo o una norma que no tiene nada que ver con el conjunto de la Ley que se estaba discutiendo, que se estaba valorando y que acaba, como vimos en el día de ayer, con la conciencia clara de que no era lo que querían un número muy importante de diputados".

A juicio de Nieto, "este tipo de situaciones no se tiene que repetir y yo, igual que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, quiero pedir disculpas y mostrar mi solidaridad con las víctimas del terrorismo, que, insisto, están muy cercanas", pues, aunque "algunos quieren hacer como que nunca existió ETA, los que sabemos que sí existió y que hizo mucho daño, seguimos trabajando" y "teniendo muy presentes a las víctimas del terrorismo".