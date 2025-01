Nieto tiene "confianza" en el CGPJ respecto a la actuación del juez en la instrucción del caso Errejón

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha dicho este jueves tener "confianza en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el gobierno de los jueces, que es el que actúa cuando considera que se ha producido algún tipo de actuación negligente o inadecuada por parte de un juez o de un magistrado".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto se ha referido así a cómo el CGPJ ha acordado abrir una diligencia informativa por la actuación del magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tras las denuncias recibidas por su actuación en los interrogatorios realizados el jueves 16 de enero a la actriz Elisa Mouliaá y al expolítico Íñigo Errejón.

A este respecto, Nieto ha argumentado que "tenemos también la obligación de de entender que, ni en todas sus actuaciones este juez lo ha hecho de la misma manera, ni por supuesto todos los jueces actúan de la misma forma en circunstancias parecidas".

De hecho, según ha subrayado Nieto, "a nivel europeo, la justicia española y los jueces españoles son valorados muy positivamente por la manera en la que se gestionan en nuestro país los asuntos de violencia sexual, los de violencia sobre la mujer y todos los temas que tienen que ver con asuntos que han tenido mucha relevancia y mucho debate público pero que, al final tienen, una plasmación y una realización concreta en los tribunales".

El consejero de Justicia andaluz ha dicho creer que "en este caso la actuación del del Consejo General ha sido rápida y positiva. Confío en que esto sirva para establecer unas pautas que se estandaricen y que sean las habituales, que ya lo son, pero que se concreten más, si cabe y que tengamos la persecución lógica de este tipo de delitos sin presuponer la culpabilidad de nadie antes de que se produzca la resolución del juez, cosa que también el conjunto de la sociedad tiene que entender".

Así, según ha argumentado, "el juez no puede tratar a las partes en un procedimiento como si ya hubiera habido sentencia", pues, "en principio hay una parte que denuncia, hay otra parte denunciada, pero a priori, o hasta que no se dicta la sentencia, no hay una víctima y un victimario. También cuesta trabajo entenderlo, pero hay que hacer un esfuerzo por ver que la objetividad del juez exige una cierta distancia de las partes cuando se plantean y cuando se presentan en un tribunal".