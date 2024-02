Nueva jornada de cortes de tráfico de agricultores tras la movilización "histórica" de las organizaciones agrarias

Tractores y agricultores en el corte de la A-4 en ambas direcciones a la altura del término municipal de Carmona., a 14 de febrero de 2024, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores convocados por la plataforma 6F, que desde hace más de una semana realiza cortes de carretera en toda España sin autorización oficial para protestar por la política agraria europea, han mantenido este jueves una nueva jornada de protesta impidiendo la circulación en vías de las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. En estos momentos, el único corte que se mantiene es el de la carretera A-384 a la altura del municipio gaditano de Villamartín, desde el kilómetro 20 al 21 en sentido hacia Antequera (Málaga).

Así lo confirman a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Andalucía, que aseguran que el último corte --intermitente-- en levantarse ha sido el de Sevilla, realizado en la carretera A-471R1, en el kilómetro 15,98 en Vetaherrado, y con afección a los dos sentidos de la circulación.

Esta jornada de protestas se produce después de que miles de tractores salieran a las carreteras andaluzas en el primer día de protestas convocadas por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias contra las políticas de la Unión Europea y la gestión de la sequía, con cortes programados y autorizados en el Puerto de Motril (Granada), en Jaén, Málaga y Sevilla, que se desarrollaron sin incidentes reseñables.

Los máximos representantes de estas organizaciones estuvieron presentes en esta jornada "histórica" en la que, aseguraban, "no hay siglas ni colores" para reclamar "un apoyo serio" al sector por parte del Gobierno central porque "las reuniones no sirven si, al final, no terminan en algo concreto", así como para elevar sus demandas a nivel europeo y también regional.

Las organizaciones agrarias destacaban el "éxito" de participación en las concentraciones de Sevilla, que han movilizado, según los convocantes, casi 2.000 tractores y 20.000 personas, provocando cortes a los accesos a la capital durante cuatro horas. En el marco de las protestas en esta provincia, la Guardia Civil ha detenido a un conductor por intentar agredir con un palo de madera a uno de los agricultores que participaba en la tractorada que cortaba ambos sentidos de la autovía A-P4 en Los Palacios y Villafranca.