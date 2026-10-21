El número dos del PSOE al Senado por Córdoba renuncia para "facilitar la incorporación" de Frente Amplio

Juanma Poyato (izda.), junto a los candidatos del PSOE de Córdoba Carmen Lara (Congreso), Emilio Martínez (Congreso), Alberto Mayoral (Congreso), Rafi Crespín (Senado) y Ana López Losilla (Senado). - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zuheros (Córdoba) y número dos de la candidatura que presenta el PSOE al Senado por Córdoba, Juanma Poyato, ha anunciado este miércoles su renuncia a seguir formando parte de la referida candidatura "para facilitar la incorporación de otra fuerza política al proyecto común que se está negociando a nivel nacional", es decir, con Frente Amplio.

Así lo ha destacado en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, en el que ha señalado que, de esta forma, da "un paso atrás en la candidatura, pero ni un paso atrás en mi compromiso con Zuheros, la Subbética y Córdoba".

Poyato ha explicado que se trata de una decisión que ha tomado "desde la responsabilidad, la convicción y el compromiso con mi partido y con mi tierra". En consecuencia, "tras haber sido propuesto como número dos en la candidatura del PSOE de Córdoba al Senado, he decidido dar un paso atrás y dejar libre ese puesto para facilitar la incorporación de otra fuerza política al proyecto común que se está negociando a nivel nacional".

En concreto, pasará a "ocupar el puesto de primer suplente de Ana López Losilla", la ex subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, cuyo cese en dicho cargo se produjo ayer martes, al ser la candidata número tres del PSOE al Senado por Córdoba, mientras que la número uno es la actual secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín.

Poyato ha querido "agradecer de corazón a todas las agrupaciones socialistas de la provincia" que propusieron su nombre y confiaron en él "para representar a Córdoba", y ha dado "gracias también por las llamadas, los mensajes, las felicitaciones y tantas muestras de cariño" que ha recibido en los últimos días y que le han hecho sentir "profundamente agradecido y orgulloso" por el apoyo de sus compañeros de partido.

Ha añadido que "siempre" ha creído que "la política es, ante todo, servicio público, diálogo y compromiso. Por eso, aunque cambie mi posición en la candidatura, mis ganas de trabajar por nuestra tierra siguen intactas" y "como alcalde de Zuheros seguiré defendiendo el municipalismo, nuestros pueblos pequeños y la igualdad de oportunidades. Mi compromiso es con mis vecinos y vecinas, con la Subbética y con toda la provincia de Córdoba", ha subrayado.

Por último, ha deseado "a Rafi Crespín, a Ana López Losilla, y a todos los compañeros y compañeras que afrontan este reto electoral, toda la suerte del mundo. Porque a veces dar un paso a un lado es la mejor manera de ayudar a que un proyecto colectivo siga avanzando, y eso no significa renunciar a tus principios, sino mantenerte fiel a ellos. Un paso atrás en la candidatura, pero ni un paso atrás en el compromiso con mi pueblo y con mi tierra. Seguimos trabajando".