La número 2 del PSOE al Senado por Granada renuncia para ceder su puesto a Frente Amplio, que negocia el candidato

Archivo - Imagen de archivo de una urna electoral. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Loja, Carmen Ortiz, ha renunciado a ser la número 2 del PSOE al Senado por Granada para facilitar la incorporación de un candidato de Frente Amplio fruto del acuerdo nacional al que han llegado ambas formaciones para las próximas elecciones generales.

Ortiz afirma dar este paso con la "convicción" de que sumar esfuerzos y abrir espacio al Frente Amplio en las listas al Senado "fortalece a todas y todos" mientras que la división "solo beneficia a quienes quieren frenar los avances sociales", según ha trasladado a través de su perfil de Facebook, consultado por Europa Press.

Defiende así la socialista que el Senado debe volver a ser una herramienta "útil para la ciudadanía" y no una institución que "pone palos en las ruedas", que es lo que a su juicio ha hecho la mayoría absoluta del PP estos últimos años.

En Andalucía, el acuerdo se traducirá en que el PSOE-A liderará las candidaturas con las que va a concurrir al Senado en las ocho provincias andaluzas, si bien cederá al Frente Amplio el número dos de esas listas salvo en Sevilla y Huelva.

El cabeza de lista al Senado por la provincia de Granada es el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, que ha cesado esta semana como delegado del Gobierno en Andalucía para poder concurrir a estos comicios.

De número tres va el hasta esta semana subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y actual secretario coordinador del Desarrollo del Estatuto de Autonomía, Calidad Democrática y Agenda 2030 del PSOE-A.

Las formaciones que integran Frente Amplio se encuentran en conversaciones para decidir la persona que ocupará el puesto número 2 de esta candidatura por la provincia de Granada, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de este proceso que se negocia a nivel nacional.

La previsión es que la decisión se conozca en las próximas horas y cabría esperar que el puesto de la socialista sea ocupado por alguien de IU.