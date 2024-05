CCOO-A y UGT-A llaman el 1º de Mayo a defender la democracia y los derechos laborales

CÓRDOBA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT Andalucía, Oskar Martín, y de CCOO Andalucía, Nuria López, han llamado este Primero de Mayo, en la manifestación central de Andalucía que ambos sindicatos han convocado en Córdoba, a "defender", no solo los derechos laborales, sino también a "regenerar" y "ensanchar" la democracia, y "a pelear por mantenerla y cuidarla", dejando atrás "la toxicidad" y "las mentiras".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas previas al inicio de la manifestación en Córdoba, en la que según los sindicatos han tomado parte 5.000 personas, Nuria López ha dicho querer "una España mucho más cohesionada, que progrese mucho más económicamente, que socialmente esté más cohesionada, y que haya más justicia social, y para eso es clave que haya más democracia", pues los trabajadores saben "que los logros en este país han venido de la mano de la democracia, que no hay libertad sin democracia y que no hay derechos laborales y sociales sin democracia, que siempre han ido de la mano".

Por eso los sindicatos van "a defender con más ahínco si cabe todas y cada una de las instituciones democráticas" y en este contexto reclaman "una agenda reformista, una agenda de regeneración democrática", porque, por ejemplo, "no es posible que a un trabajador que se le despide su juicio se marque para 2028 porque la judicatura no funcione en este país adecuadamente y no tengamos un derecho a la justicia".

Es preciso, según ha argumentado Nuria López, que "se ensanchen los caminos de la democracia y que haya una agenda regeneradora, pero también queremos que haya una agenda laboral, económica y social potente y reforzada en este país para que solucione los problemas que tenemos los trabajadores, y uno de ellos sin duda es que haya más servicios públicos y de calidad".

Desde CCOO, según ha recordado, ya se defendió la democracia "en primera línea, con otras organizaciones", y por eso se sienten "legitimados para dar un paso adelante y seguir defendiendo todos los días, desde la empresa y desde la sociedad, que se ensanche esta democracia, que se deje ya la toxicidad, que se dejen atrás las mentiras, que se deje atrás lo tóxico y que nos pongamos todos juntos a remar para que este país dé un salto adelante, para resolver desde la democracia, con más derechos, los problemas que tenemos los trabajadores".

Por su parte, Óskar Martín ha dicho que los sindicatos, este Primero de Mayo, se reafirman en el "compromiso con la clase trabajadora, en la lucha por los derechos laborales, sociales, sindicales y políticos que nuestro país necesita", subrayando que "en la política no vale todo" y que "la política debe hacer una reflexión de regeneración democrática".

Ese ejercicio de reflexión, según ha precisado, deben hacerlo, sobre todo, "determinados partidos del arco parlamentario andaluz y estatal", en cuanto a que "la democracia se debe cuidar, la debemos mimar", porque "la democracia no es algo que se puede atacar todos los días y socavar las instituciones de nuestro Estado".

A este respecto, ha recordado que "hemos tardado 40 años en construir esta democracia y desde luego la Unión General de Trabajadores va a pelear por mantenerla y por cuidarla", y ha insistido en que este es un mensaje que lanza "a determinados partidos", en el que "es un día de lucha y de reivindicación" de la clase trabajadora.

Por ello ha querido hacer "un llamamiento a la sociedad, para que salga a la calle, para que reclamemos nuestros derechos sociales, laborales y sindicales y que, desde luego, no cejemos en el empeño de luchar por aquellos que no tienen voz", y por eso "los actores principales, en este caso de Andalucía, tenemos la responsabilidad de pelear por ellos".