Nuria López: "Son más de 1.000 millones los que nos debe el Gobierno de España a los andaluces de la formación"

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, afirma sobre los cursos de formación y su interrupción en Andalucía que "son más de 1.000 millones lo que nos debe el Gobierno de España a los andaluces", al tiempo que estima que "la verdad es muy intencionado asociar corrupción a formación" y apunta que "al final quienes pagamos esa consecuencia somos los trabajadores, que no tenemos formación en Andalucía".

En una entrevista con Europa Press, la secretaria general de CCOO-A recuerda que "un trabajador de Cataluña, de Madrid o de Valencia sí está teniendo formación para mejorarse y aquí no está teniendo esa posibilidad y se restringe".

"Desde 2015 han sido nefastas las Políticas Activas de Empleo (PAE), por h o por b, porque se quiso distorsionar la formación profesional", afirma Nuria López. "El Gobierno nos debe muchísimo dinero para recualificarnos", insiste la secretaria general de CCOO-A.

"Llevamos todo ese atraso porque durante todo ese tiempo no ha habido Formación Profesional de Empleo (FPE) en Andalucía", apunta Nuria López, quien se declara partidaria de "dar un tirón fuerte de orejas al Gobierno", al que ha reclamado que "tiene que mirar a Andalucía".

"El paro condiciona muchísimo el futuro de nuestra Comunidad", sostiene la secretaria general de CCOO, quien ha apuntado que "las políticas activas de empleo son claves para muchos jóvenes o para quienes se quedan obsoletos".

Nuria López demanda al Gobierno "un esfuerzo por modificar esa regulación" de las políticas activas de empleo, mientras que al Gobierno andaluz le ha reclamado "sentarse con los sindicatos para ir todos juntos a reclamar al Gobierno de España".

"Esto es una cuestión política, no judicial, de reconocimiento del peso de Andalucía", afirma la secretaria general de CCOO-A, sobre la presentación de un recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional para reclamar al Gobierno la detracción de 200 millones de euros de los cursos de formación, que se ha suspendido por el inicio de una negociación entre ambas administraciones.

Nuria López estima, sobre la reivindicación del Gobierno andaluz de que ha conseguido reactivar los cursos de formación tras su licitación, que "Andalucía tiene una oferta raquítica, es para decir que tiene, pero no es el volumen que necesita nuestra Comunidad".

"Me preocupa que los andaluces no tengan Formación Profesional para el Empleo para tener mejores oportunidades laborales", sostiene la secretaria general de CCOO, quien rechaza que haya que percibir los cursos de formación como una causa perdida.

"No entendemos que sea una causa pérdida. Nace de las cotizaciones de los trabajadores para que nos retorne en forma de formación para no quedarnos atrás y ninguna empresa diga 'como te has quedado obsoleto, te despido'", argumenta Nuria López.

"El Gobierno tiene la obligación de devolvérnoslo en formación. No vamos a renunciar a esa reivindicación. Sería una barbaridad que no se recuperara el dinamismo en la Formación Profesional para el Empleo", insiste la secretaria general de CCOO-A.

"Esto es una aberración, sobre todo, cuando tu aportas con tu nómina para que se te dé formación", traslada Nuria López, quien pide al Gobierno andaluz que "no lo puede dejar pasar y no puede permitir que siga así".

"Se tendrían que pensar cómo se hacen verdaderas políticas activas de empleo en Andalucía", razona la secretaria general de CCOO-A, mientras asegura que "nosotros le tendemos la mano a la Consejería de Empleo", a la que recomienda que "sería bueno que exigiera en una Conferencia Sectorial de Empleo que se modificaran los criterios de reparto".

"Se castiga a quien más lo necesita, el que más parados tiene, porque el reparto de las políticas de empleo se hace por inserción laboral y Andalucía tiene un tejido productivo débil y una capacidad de inserción menor, por tanto, vienen menos fondos", argumenta.

"LOS ERTE ESTÁN AMORTIGUANDO LA SITUACIÓN"

Cuando se le pregunta a la secretaria general de CCOO-A por previsiones como las del Observatorio Económico de Andalucía, que dibuja para Andalucía una tasa de paro del 30% del paro en este 2020, o si piensa que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impedirán llegar a esa cota, López afirma que "los ERTE están amortiguando ya esa situación, aunque en Andalucía tenemos una rémora importante que son los contratos temporales y la inestabilidad, que es mayor que en el resto del Estado español".

Tras considerar que la temporalidad "es una dificultad añadida" del mercado de trabajo de Andalucía, explica que "cuando una persona tiene cinco contratos en la misma empresa y actividad, eso es fraude". "Así lo determina la Inspección de Trabajo y las normas", apunta, mientras insiste en que "hay un abuso por parte de las empresas de este tipo de contratación".

"Cuando una actividad es estable, el contrato debe ser estable", sostiene la secretaria general de CCOO, quien recuerda que "nuestra tierra está en torno al 35-40% de tasa de temporalidad".

"Los ERTE están sirviendo para sustentar el empleo", dice, mientras recuerda que "si en Andalucía hay un problema se llama precariedad basada en la temporalidad y la parcialidad".

"NO LE DIMOS LA BIENVENIDA A LOS PLANES ANTERIORES NI AL PLAN AIRE"

"No le dimos la bienvenida a los planes anteriores ni al Plan Aire", arguye Nuria López cuando se le pregunta por los réditos de una iniciativa, el Plan Aire (Activación, Impulso y Recuperación del Empleo) del actual Gobierno andaluz, que supone una continuidad de los anteriores planes de empleo local de los Ejecutivos socialistas.

"Con las políticas activas de empleo, con los recursos de las personas desempleadas, no se puede hacer política territorial", apunta la secretaria general de CCOO-A, quien aboga seguidamente por "lo que habría que pensar es en cómo recualificar a los trabajadores, en especial, a los que están en paro de larga duración para adaptarnos a esas nuevas actividades".

"Por qué no se rescatan las escuelas taller, las casas de oficio, adaptándolas a las nuevas profesiones", se pregunta Nuria López, quien insiste en que "no vale hacer un reparto territorial de las políticas activas de empleo".

"Nos gustaría que se hiciera una estrategia regional de políticas activas de empleo, que durara, que fuera estable", dice, y recuerda que "los incentivos a la contratación se han demostrado fracasados porque si la empresa no tiene actividad no necesita una incentivo para contratar".

"A lo mejor si necesita un incentivo para recualificar a un trabajador para un proceso productivo que ha venido nuevo", explica la secretaria general de CCOO-A, quien considera que "estamos pensando en mantener, lo cual es un error del Gobierno anterior y del actual".

Nuria López argumenta que los planes de empleo local son "parches malos" mientras traslada que "pueden permitir a determinadas personas en un determinado momento tener una actividad, pero no es una profesión".