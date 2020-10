Nuria López y Unai Sordo piden a la clase política "salir de la polarización y retomar el diálogo"

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y el secretario de CCOO, Unai Sordo, han trasladado este jueves sobre la situación laboral, económica y social de España y Andalucía la importancia que "tiene en estos momentos el diálogo para buscar soluciones de consenso" y ambos han afeado a los partidos políticos que "estén enfrascados en una polarización que no conduce a nada".

Durante una rueda prensa en Sevilla, ambos dirigentes de CCOO han puesto de manifiesto la "honda preocupación que existe en el sindicato ante una crisis sanitaria que se ha trasladado a un ritmo vertiginoso al plano laboral, económico y social", ha informado el sindicato por medio de una nota.

"Deberían tomar ejemplo del papel que ha jugado el diálogo social en esta pandemia, alcanzado acuerdos trascendentales como el de los ERTE, que han evitado la pérdida de empleo de más de tres millones de personas en nuestro país, el de teletrabajo o el de los planes de igualdad", ha explicado Sordo.

CCOO apuesta por acuerdos políticos de carácter amplio, incluso de carácter interinstitucional y hace falta altura de miras. "Nunca antes hemos tenido recursos como los fondos de reestructuración europeos y hay dirigirlos a promover una mejora de nuestro tejido productivo sin caer en una política de lobbies", ha sostenido el secretario general de CCOO.

En el ámbito andaluz, López ha trasladado ese llamamiento a la senda del diálogo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de quien ha valorado el gesto de reconocer "que la situación no va bien en nuestra tierra", pero a quien ha recordado que "no basta con reconocimientos, hay que poner medidas que impliquen un refuerzo de nuestros servicios públicos, más inversión en I+D+i, en industria, en infraestructuras o en el sector agroindustrial y, por supuesto, hay que impulsar las políticas activas de empleo, y la protección social".

"O RECONDUCIMOS LA PANDEMIA O NUESTRA SITUACIÓN SE DETERIORA"

Sordo ha criticado "la falsa dicotomía para abordar la crisis sanitaria por esta contradicción entre los criterios de salud y los criterios económicos" y ha dejado claro que "o España es capaz de reconducir en un plazo medio los efectos de la pandemia sanitaria, o nuestra situación económica se va a deteriorar durante mucho tiempo".

"Tomar medidas de carácter disperso e incluso a veces un poco de improviso pensando que así se afecta menos en el corto plazo a la actividad económica puede hacer que salga el tiro por la culata", HA advertido el secretario general de CCOO.

Para evitar que ese tipo de contradicciones se sigan generando, CCOO ha pedido al Gobierno y a la Conferencia de Presidentes que trabaje en la línea de establecer un marco jurídico que otorgue seguridad jurídica a las medidas que se toman para la contención de la pandemia y salir de la incertidumbre en la que estamos inmersos.

Otra de las cuestiones a las que tanto López como Sordo han aludido ha sido al hecho de que "gran parte de la afectación que está teniendo la pandemia en nuestro país tiene que ver con la situación en la que se encontraba nuestra atención primaria, la atención de cuidados, o cómo se ha abordado la contratación de rastreo para la contención de la pandemia", ha señalado Sordo.

La dirigente andaluza ha apuntado que "en Andalucía llueve sobre mojado, ya que la crisis de 2008 y la gestión que se realizó con las políticas de recortes y austeridad agravaron las desigualdades y la Covid-19 ha hecho que estas diferencias se agudicen y sean aún más visibles, sacando a la superficie las debilidades de nuestro sistema productivo".

Ambos abogan por averiguar "qué ha ocurrido con las inversiones públicas en los últimos diez años y advierten que no solo se puede hablar de estado de alarma y de toque de queda, sino de refuerzo de los servicios públicos".

En materia presupuestaria, López Marín ha declarado que "estamos en un momento crucial y los Presupuestos de la Comunidad 2021 son el instrumento necesario para abordarlo".

"UN 3% MÁS DE PRESUPUESTO SI NECESIDADES HAN CRECIDO ES POCO"

"El Gobierno andaluz ha anunciado que tendrá más de 40.000 millones, un 3% más, pero lo más importante es si es capaz de cubrir las necesidades de los andaluces, porque un 3% más si las necesidades han crecido con la pandemia exponencialmente entendemos que es poco", asevera la dirigente.

Respecto al empresariado, Nuria López ha recordado que "durante los años de crisis han ganado, sus balances han sido positivos y ahora se han movilizado muchos recursos públicos por lo que, "especialmente las grandes empresas, no pueden dejar a mitad del camino a las pymes, a personas autónomas, a los trabajadores y las trabajadoras o a los gobiernos".

"Se han llevado muchos recursos públicos y no puede tener una actitud egoísta", ha puntualizado.

Unai Sordo ha recordado que sigue siendo urgente abordar el desmontaje y corrección de la reforma laboral de 2012 e incluso algunos aspectos de la de 2010. "No compramos el discurso del ahora no toca y denunciamos el exceso de sobreactuación porque no se va a producir ninguna debacle del empleo como tratan de hacer creer. No es cierto", ha apostillado.