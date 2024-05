El obispo de Córdoba llama a valorar los "riesgos y ventajas" de la IA, que hay que usar "con un corazón humano"

CÓRDOBA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha hecho este jueves un llamamiento a los profesionales de los medios de comunicación para que procedan a valorar "qué riesgos y qué grandes ventajas hay" en la inteligencia artificial (IA), que entiende que hay que usar "con un corazón humano" en el ámbito de la información.

Así lo ha destacado el obispo en su habitual encuentro anual con los profesionales de los medios de comunicación cordobeses, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuya 58 edición se celebró el pasado domingo 12 de mayo bajo el título de 'Inteligencia artificial y sabiduría del corazón: para una comunicación plenamente humana', que fue el propuesto por el Papa Francisco para la Jornada de este año.

Precisamente, tras recordar a los periodistas cordobeses la importancia de su trabajo en la sociedad y agradecerles la tarea que realizan, Demetrio Fernández se ha referido a la IA y al poder de "las máquinas" en la actualidad, resaltando que siempre "hace falta un corazón humano para construir un mundo nuevo".

En este sentido, ha recomendado a los profesionales de los medios de comunicación que atiendan al mensaje del Papa, que "habla de inteligencia artificial y sabiduría del corazón, para una comunicación plenamente humana", porque "ahí está el plus", ya que, "usada la inteligencia artificial en sí misma, puede destruirnos, pero usada con un corazón humano" el resultado será distinto, ya que "en el corazón reside el amor y la libertad", de modo que usar la IA "con corazón puede dar resultados excelentes".

La cuestión, según ha insistido, es lograr "una comunicación que sea plenamente humana, que no sea simplemente un copia y pega, sino que sea de verdad una aportación de la persona en este mundo de la comunicación, en el que vosotros trabajáis", expresando en este punto el obispo su deseo de que "las máquinas no supriman o sustituyan al hombre, porque el hombre es el que tiene corazón, no la máquina, y por tanto, para construir un mundo nuevo, hacen falta inteligencia y corazón humanos", sirviéndose para ello "de la inteligencia artificial como algo positivo", desde el conocimiento de "sus riesgos".

MENSAJE DEL PAPA

Por su parte, el mensaje del Papa Francisco para la 58º Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales destaca cómo la IA está modificando radicalmente la información y la comunicación, preguntándose el pontífice si la IA acabará construyendo "nuevas castas basadas en el dominio de la información" o si, por el contrario, traerá "más igualdad promoviendo una información correcta".

Por su parte, los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales también han escrito un mensaje con motivo de esta jornada, en el que invitan a reflexionar sobre una revolución de calado: la de la IA. Por un lado, en lo que atañe a la dignidad humana, ya que afecta a las personas y debe tener al ser humano y su dignidad en el centro. Por otro, sobre su repercusión en el ámbito de la comunicación, un campo en el que puede ser una oportunidad, pero también un riesgo.