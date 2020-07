La ONCE dedicará su cupón del sábado a la hostelería como "gesto de apoyo" tras el "parón" de la pandemia

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al sector de la hostelería.

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará el sorteo de fin de semana de este próximo sábado, 11 de julio, al sector de la hostelería en un "gesto de apoyo a todo el gremio de bares, cafeterías y restaurantes que tan afectados se han visto por el parón económico provocado por la pandemia del Covid-19".

En la presentación nacional de este cupón, celebrada en el restaurante Abades de Sevilla, han participado el director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, y el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, según ha informado la organización en una nota.

También ha contado con la asistencia del viceconsejero andaluz de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración, Manuel Alejandro Cardenete; el delegado municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet; el secretario general de Empleo, Agustín González, y el gerente del Servicio Andaluz de Empleo, Miguel Ángel Terrero, junto a representantes del sector de la hostelería andaluza y de las escuelas de hostelería.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo un dibujo que reproduce una escena con un camarero en primer plano y, al fondo, una pareja sentados en una mesa, todos ellos con mascarilla, y el lema genérico 'Volvemos a disfrutar juntos', siendo la 'o' un corazón, junto a la imagen corporativa de la Hostelería de España.

El director general adjunto de Juego de la ONCE ha defendido la hostelería como un "buen embajador de la marca España", y ha sostenido que estos cinco millones y medio de cupones son "una invitación a venir a España, a quedarse en España para disfrutar con todas las garantías. Y que lo hagan ahora, este verano, como una declaración de amor a España, en el momento en el que España más nos necesita a todos", según subrayado.

Cárceles ha pedido a las administraciones que no dejen a nadie fuera del proceso de reconstrucción de este país, y a los hosteleros que aprovechen esta crisis como una fuente de oportunidades para inaugurar una normalidad más ambiciosa.

"No os conforméis con recuperar la vieja normalidad. Inaugurad un tiempo nuevo más inclusivo. Sed más accesibles. Confiad plenamente en el talento de las personas con discapacidad. Apostad por el empleo como un elemento más de garantía de calidad. Desterrad de una vez los estigmas que situaban a la antigua normalidad fuera de quienes pudieran resultar diferentes. Y centraos en la persona más allá de sus limitaciones. Porque estamos todos ante un nuevo tiempo, y éste no puede ser excluyente, sino integrador. Porque nos necesitamos todos", ha proclamado el director general adjunto de Juego de la ONCE.

DATOS DEL SECTOR

Según los datos de la propia organización de ciegos, la hostelería está formada por más de 300.000 establecimientos que dan empleo a 1,7 millones de personas, y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2% al PIB de la economía española, según datos de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

Restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,3 millones de personas y tiene una facturación cercana a los 94.000 millones de euros, aportando el 4,7% al PIB nacional.

En Andalucía, la hostelería registró el año pasado cerca de 55.000 establecimientos, que emplearon a 295.000 personas. El sector cerró el ejercicio en la comunidad autónoma con una facturación de 17.000 millones de euros, que representan el 5,9% de la riqueza regional, según datos del Anuario de la Hostelería España 2019.

La ONCE quiere "apoyar así a los profesionales de la hostelería y colaborar en lo posible para que pueda recuperar el terreno perdido durante el confinamiento". Además, quiere agradecer "la labor de muchos de ellos durante estos duros meses, que pusieron sus fogones al servicio de quienes lucharon directamente contra la enfermedad y de las personas con pocos recursos".

OPTIMISMO FRENTE A LA ADVERSIDAD

Por su parte, el presidente de Hostelería de España ha agradecido a la ONCE que visualice su apoyo al sector "que más felicidad vende". "Vivimos un momento excepcional y grave con un desplome de la demanda --ha reconocido José Luis Yzuel--, pero somos un sector diverso, camaleónico, flexible, adaptable y resiliente y tenemos la responsabilidad de salir adelante", según ha añadido.

Por su parte, el viceconsejero de Turismo ha considerado que "nos toca volver a disfrutar desde la máxima prudencia y siguiendo las indicaciones de las autoridades, porque, si nos equivocamos, las consecuencias serán inimaginables".

El edil de Turismo de Sevilla, por su parte, ha resaltado que la capital andaluza ha sido la primera gran ciudad del Estado en reaccionar al coronavirus con un plan estratégico de recuperación económica para el sector turístico y hostelero. "El ambiente que se respira es de ambición, de ganas enormes de recuperar el turismo y tenemos que ser optimistas", ha dicho Antonio Muñoz tras agradecer a la ONCE su "sensibilidad permanente" con Sevilla.