La ONCE deja un 'Sueldazo' de 240.000 euros en Granada

Publicado 24/06/2018 10:42:29 CET

GRANADA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dado este pasado sábado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en premios, a un vecino de Granada que compró este cupón en el Hospital de Traumatología de la capital granadina, donde María Jiménez Gómez vende los sábados.

Jiménez, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2014, vende de martes a viernes en quiosco de la calle Recogidas, y los sábados a la entrada del Hospital de Traumatología en la carretera de Jaén, donde da por hecho que ha vendido el cupón agraciado con estos 240.000 euros en diez años, según informa la ONCE en una nota.

"Estoy contentísima", ha confesado la vendedora, para agregar que "la pena que me da es que no lo haya dado en mi punto de venta donde estoy todo el año en el quiosco de Recogidas, que me ha costado mucho levantar porque el centro siempre es más complicado al haber tanta gente de paso y cuesta mucho más trabajo". "Me da un pelín de cosa que no haya sido allí, pero estoy supercontenta. Da mucha alegría y mucha satisfacción que le haya arreglado la vida a una persona", ha abundado.

Este premio llega solo un día después de que el Cuponazo de la ONCE repartiera el viernes 175.000 euros en la localidad granadina de Otura. El sorteo del sábado 23 de junio estaba dedicado a la celebración del paso del fuego de San Pedro Manrique en la provincia de Soria.