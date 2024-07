La oposición critica el Plan de Verano del SAS que prevé 76.500 operaciones y casi 3 millones de consultas externas

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición al Gobierno andaluz --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- han coincidido este miércoles en criticar el Plan de Verano 2024 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que prevé la realización de 76.500 intervenciones quirúrgicas, 2,93 millones de consultas externas y 3,04 millones de pruebas diagnósticas.

Así lo ha detallado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en una comparecencia en el Pleno del Parlamento en la que ha subrayado que esto significa una previsión de 2.500 operaciones más que en 2018 --último año de gobierno socialista--, 430.000 consultas externas más (+18%) y 800.000 pruebas diagnósticas más que hace seis años (+34%). En cuanto a la disponibilidad de quirófanos, ha detallado que se sitúa en torno al 80% de los empleados durante el año.

Por provincias, la previsión es que se realicen 5.930 operaciones en Almería; 9.400 en Cádiz; 8.000 en Córdoba; 11.040 en Granada; 4.070 en Huelva; 7.450 en Jaén; 14.350 en Málaga y 16.300 en Sevilla.

De consultas externas, se prevén 234.000 en Almería; 412.180 en Cádiz; 263.475 en Córdoba; 399.150 en Granada; 171.300 en Huelva; 196.180 en Jaén; 533.325 en Málaga y 723.925 en Sevilla, mientras que se estiman 264.790 pruebas diagnósticas en Almería; 416.500 en Cádiz; 278.075 en Córdoba; 434.580 en Granada; 165.240 en Huelva; 192.050 en Jaén; 641.040 en Málaga y 653.900 en Sevilla.

De igual modo, la consejera ha aseverado que "no se cierran, ni se desmantelan, ni se eliminan" camas, y que habrá aproximadamente 13.000 disponibles para este verano, que se consideran "suficientes para la actividad esperada", si bien se mantendrán otras 2.186 camas en reserva "por si se produjese algún pico de demanda en los hospitales andaluces".

La consejera también ha defendido que se ha hecho un "importante esfuerzo de reorganización" para garantizar que los 1.514 centros existentes en Andalucía permanezcan abiertos en horario de mañana, de forma que "no se va a cerrar ningún centro de salud este verano", y 390 centros de atención primaria permanecerán abiertos por las tardes.

Asimismo, en las zonas de mayor afluencia turística se refuerzan los centros de Atención Primaria con 251 profesionales --87 médicos, 102 enfermeras, dos pediatras, seis TCAE, 18 auxiliares administrativos y 36 celadores--, y se destinan siete médicos y siete enfermeras a la Operación Paso del Estrecho en el Distrito Almería y el Campo de Gibraltar.

La consejera también ha puesto de relieve que se va a garantizar la asistencia sanitaria en verano con 37.320 contrataciones de personal sanitario y de gestión y servicios, un 3,15% más que en el plan de 2023, y ha destacado que al Plan de Verano del SAS de este año se destinan 144 millones de euros.

"EL MINISTERIO NO EJERCE SUS RESPONSABILIDADES"

Durante su comparecencia, la consejera ha insistido en alertar del "déficit de médicos" que afecta al sistema sanitario andaluz "de la misma forma que lo es para el resto de los sistemas sanitarios públicos de España", según ha apostillado, al tiempo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad "no ejerce sus responsabilidades".

La consejera ha añadido que a este déficit "ya endémico" se le suma este verano la situación extraordinaria de los médicos internos residentes (MIR) que finalizan su formación en septiembre en lugar de mayo como consecuencia del desfase que supuso la pandemia de Covid-19, y que es un contingente de facultativos "fundamental" para poder realizar las contrataciones de verano, ya que las bolsas de empleo de médicos de toda España están "completamente vacías".

"Siguiendo con su habitual política de inacción, el Ministerio de Sanidad no ha tomado ningún tipo de medida para aliviar esta situación", y "nos ha dejado a las comunidades autónomas totalmente solas para hacer frente a este problema", ha denunciado la consejera antes de apostillar que tenía "la vaga esperanza de que las buenas intenciones que vendía la sexta ministra de Sanidad" de los gobiernos de Pedro Sánchez --Mónica García-- "se tradujesen en algún tipo de medida", pero "sólo hemos encontrado ataques a presidentes de otras comunidades autónomas y discursos cargados de rencor que en nada ayudan al diálogo y el consenso", según ha criticado para concluir lamentando que "la ministra se ha lavado las manos una vez más".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada socialista Irene García ha espetado a la consejera que "no tiene Plan de Verano", y que se lo envió a los sindicatos de la Mesa Sectorial por "whatsapp", así como se ha cuestionado el anuncio de 37.000 profesionales contratados al preguntar a la consejera si "son 37.000 profesionales o contratos".

Además de preguntar a Catalina García si "no se ruboriza" por haber entregado a los sindicatos que firmaran un documento pidiendo 1.500 millones en financiación, ha señalado que "se saca de la chistera a los MIR, contratando ilegalmente" y a quienes les ofrecerá "cuando terminen una interinidad en septiembre". Y, tras enumerar los centros de salud que cierran por las tardes, se ha preguntado si hay "alguna clínica privada de sus conciertos que no haya podido abrir por falta de profesionales".

El diputado de Vox Rafael Segovia ha advertido de que "la situación de la atención primaria de Andalucía" anterior a la presentación del Plan de Verano "era mala" y "tenemos un problema estructural que va a prolongarse más allá" del periodo estival, según ha vaticinado antes de augurar que el plan "no va a funcionar", y de defender que "cualquier mejora del sistema pasaría por mejorar las condiciones económicas y laborales de los médicos, especialmente de aquellos que trabajan en zonas de difícil cobertura", y que un cese de la consejera no tendría "ninguna utilidad" práctica "si no se acompaña de un nuevo modelo sanitario".

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido que "las dificultades del Plan de Verano" del SAS "son de toda la vida", pero lo que "ha cambiado de manera ostensible" es la apreciación que de ellas hace la consejera desde que ocupa esa responsabilidad y respecto a cuando gobernaba el PSOE-A en la Junta y ella ejercía la oposición desde las filas del PP-A.

La también representante de IU ha trasladado a la consejera que "la situación es muy grave", y por parte del Gobierno andaluz "tienen en su mano, rectificando, mejorarla, pero para eso tendrían que concentrarse en revitalizar el Servicio Andaluz de Salud y prestigiar la situación en la que se encuentra el personal que nos atiende cuando nos ponemos enfermos, algo que no están dispuestos a hacer porque tienen otra hoja de ruta, que es darle a ganar dinero a la privada con la salud del pueblo andaluz", según ha sentenciado.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha advertido a la consejera de que "no le está saliendo muy bien el Plan de Verano por ahora", y le ha reprochado que impulse "ideas peregrinas" al respecto después de que, antes del verano, "despidió a 5.000 sanitarios eventuales" vinculados al refuerzo que se activó durante la pandemia de Covid-19, según ha criticado antes de concluir afeando que "no escucha y no negocia con los sindicatos", y así lo que está defendiendo en el Parlamento "ni va a mejorar la atención primaria ni va a reducir las listas de espera".

Frente a las críticas de la oposición, la parlamentaria del PP Beatriz Jurado ha ironizado con la idea de que "la izquierda andaluza lleva una semana trabajando peregrinando por Andalucía con un relato inventado lleno de falsedad", mientras ha sostenido que "nos está costando mucho, porque lo estamos haciendo solos", encontrar a profesionales sanitarios, porque el Gobierno "es el que no nos da los médicos que necesitamos en Andalucía", según ha criticado antes de subrayar que la sanidad andaluza oferta "2.000 camas más".